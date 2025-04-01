Плюс один миллиардер и новые состояния: какие украинцы вошли в рейтинг самых богатых людей мира

Издание Forbes обнародовало рейтинг самых богатых людей в мире. В список попало 6 украинцев, что на одного больше, чем годом ранее

Самые богатые люди Украины

Всего в рейтинг самых богатых людей мира Forbes попало 6 украинцев. Самым богатым человеком Украины остается владелец ДТЭК и совладелец "Метинвест" Ринат Ахмет, пишет 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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Его капитал оценили в 7,9 миллиардов долларов. Ахметов занимает 390 место в глобальном рейтинге. В предыдущем рейтинге его состояние оценили в 4 миллиарда долларов.

К теме! Самым богатым человеком в мире остается американский предприниматель Илон Маск. Forbes оценил его капитал в 342 миллиарда долларов. Напомним, что Илон Маск с начала 2025 года потерял миллиарды долларов из-за проблем с компанией Tesla. Еще одна причина потерь – это вовлеченность Маска в политические процессы в США и мире.

Вторым самым богатым украинцем в рейтинге стал Виктор Пинчук, которому принадлежит группа компаний "Интерпайп", производящая трубы и железнодорожные колеса, и медиагруппа StarLightMedia. Его состояние Forbes оценил в 3,2 миллиарда долларов. Он занимает 1141 место среди мировых богачей. В прошлогоднем рейтинге его состояние составляло 2 миллиарда долларов.

Тройку лидеров закрывает бывший президент Украины и владелец компании "Roshen". Его состояние составляет 1,8 миллиарда долларов. Порошенко вернулся в рейтинг самых богатых людей мира, заняв 1947 место.

Соучредитель необанка Revolut, который в 2021 году стал самым дорогим стартапом Великобритании, Влад Яценко также среди украинцев в рейтинге Forbes. Издание оценило его состояние 1,2 миллиарда долларов (2623 место).

Владелец Smart Holding Group Вадим Новинский и исполнительный директор Ferrexpo, бывший владелец банка "Финансы и Кредит" Константин Жеваго снова попали в рейтинг самых богатых людей мира. За год их стати не изменились. Каждый из них владеет капитал в размере 1,2 миллиарда долларов.

Интересно! Совладелец группы "Приват" Геннадий Боголюбов в этом году не попал в рейтинг Forbes. Хотя в прошлом году он был в списке с состоянием в 1 миллиард долларов.