Сколько Илон Маск потерял с начала года

Состояние Илона Маска, который является самым богатым человеком в мире, в 2025 году стремительно уменьшается. Бизнесмен зафиксировал наибольшие потери среди первой десятки рейтинга, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Стоит внимания Цены на нефть изменили динамику на рынке

Всего за чуть более, как два месяца 2025 года Илон Маск потерял 113 миллиардов долларов или 26,2% своего капитала. На момент создания этого материала, бизнесмен владеет капиталом в размере 319 миллиардов долларов. Напомним, что Илон Маск планирует выделить Дональду Трампу еще 100 миллионов долларов. Это означает, что "инвестиции" миллиардера в политическое продвижение президента США могут составить почти 400 миллиардов долларов.

Интересно! Разница между первым и вторым и третьими месяцами в рейтинге составляет 100 миллиардов долларов, поскольку Джефф Безос и Марк Цукерберг владеют состоянием в размере 219 миллиардов долларов каждый.

Кроме того, ходят слухи, что потери Маска с начала года превысили сумму, которую США выделили Украине с 2022 года – начала полномасштабного вторжения России против Украины. Однако факты свидетельствуют, что это неправда.

Сколько США потратили на Украину

Во-первых, существуют различные расчеты по средствам, которые США за последние годы выделили Украине в различных форматах. Из-за различных подходов суммы различаются, что способствует появлению многочисленных манипуляций вокруг этой темы. В частности, приведем следующие данные:

В немецком The Kiel Institute считают, что США выделили Украине с 2022 года 119,7 миллиарда долларов, по данным BBC;

Министерство обороны США также обнародовало данные обо всех расходах на операцию "Атлантическая решимость" – ответ на российское вторжение в Украину. Согласно отчету ведомства, речь идет о 182,8 миллиарда долларов.

Эти цифры также свидетельствуют, что заявления президента Дональда Трампа о том, что США выделили Украине 300 – 350 миллиардов долларов также является, по меньшей мере, преувеличением.