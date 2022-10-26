В последние недели мир всколыхнули антисемитские заявления Канье Уэста, также известный под именем "Ye". Из-за этого от сотрудничества с ним стали отказываться известные бренды и компании. Добавим, что рэпер есть мощной фигурой как в музыке, так и в модной индустрии.
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Канье Уэст больше не миллиардер
В результате немецкая компания Adidas тоже заявила о расторжении сотрудничества с Уэстом, которое продолжалось с 2013 года. Речь идет о линейке дорогих и популярных кроссовок Yeezy. Бренд подчеркнул, что скандальные заявления звезды противоречат его ценностям.
За данным инвестиционного банка Cowen, компания Adidas получает от 4% до 8% своих продаж благодаря продукции Yeezy. Для Канье Уэста этот контракт имел чрезвычайно важное значение, ведь составлял 1,5 миллиарда долларов его капиталу.
Канье Уэст также отметился еще одним скандальным заявлением во время подкаста. "Drink Champs", что он может делать антисемитские заявления и Adidas не сможет разорвать с ним сотрудничество. Это стало мощным вызовом для немецкой компании, в истории которой есть неприятные страницы, связанные с нацизмом.
Прекращение работы с американским рэпером будет стоить Adidas немало, но для Уэста это в разы более мощный удар. Согласно Time, в этом году компания потеряет из-за этого решения, по меньшей мере, 250 миллионов долларов. Без сотрудничества с немецким брендом капитал рэпера оценивают в 400 миллионов долларов. Его состояние состоит из:
- Объектов недвижимости;
- Наличные деньги;
- Музыкальный каталог;
- 5% акций бренда Skims, созданного его бывшей женой Ким Кардашьян;
- В то же время, источник близкий к компании звезды реалити-шоу Уэст не имеет никакого отношения с момента старта в 2019 году.