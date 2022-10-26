В останні тижні світ сколихнули антисемітські заяви Каньє Веста, який також відомий під іменем "Ye". Через це від співпраці з ним почали відмовлятися відомі бренди та компанії. Додамо, що репер є потужною фігурою як у музиці, так і модній індустрії.
Зверніть увагу Інвестиції – можливість для кожного: ексдиректор з IT поділився власним досвідом та порадами
Каньє Вест більше не мільярдер
У результаті німецька компанія Adidas теж заявила про розірвання співпраці з Вестом, яка тривала з 2013 року. Йдеться про лінійку дорогих та популярних кросівок Yeezy. Бренд наголосив, що скандальні заяви зірки суперечать його цінностям.
За даними інвестиційного банку Cowen, компанія Adidas отримує від 4% до 8% своїх продажів завдяки продукції Yeezy. Для Каньє Веста цей контракт мав надзвичайно важливе значення, адже складав 1,5 мільярда доларів його капіталу.
Каньє Вест також відзначився ще однією скандальною заявою під час подкасту "Drink Champs", що він може робити антисемітські заяви й Adidas не зможе розірвати з ним співпрацю. Це стало потужним викликом для німецької компанії, в історії якої є неприємні сторінки пов'язані з нацизмом.
Припинення роботи з американським репером буде коштувати Adidas немало, але для Веста це в рази потужніший удар. Згідно з Time, цього року компанія втратить через це рішення, щонайменше, 250 мільйонів доларів. Без співпраці з німецьким брендом капітал репера оцінюють у 400 мільйонів доларів. Його статки складаються з:
- Об'єктів нерухомості;
- Готівки;
- Музичного каталогу;
- 5% акцій бренду Skims, який створила його колишня дружина Кім Кардашян;
- Водночас джерело близьке до компанії зірки реаліті-шоу Вест не має жодного відношення до Skims з моменту старту у 2019 році.