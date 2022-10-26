В останні тижні світ сколихнули антисемітські заяви Каньє Веста, який також відомий під іменем "Ye". Через це від співпраці з ним почали відмовлятися відомі бренди та компанії. Додамо, що репер є потужною фігурою як у музиці, так і модній індустрії.

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Каньє Вест більше не мільярдер

У результаті німецька компанія Adidas теж заявила про розірвання співпраці з Вестом, яка тривала з 2013 року. Йдеться про лінійку дорогих та популярних кросівок Yeezy. Бренд наголосив, що скандальні заяви зірки суперечать його цінностям.

За даними інвестиційного банку Cowen, компанія Adidas отримує від 4% до 8% своїх продажів завдяки продукції Yeezy. Для Каньє Веста цей контракт мав надзвичайно важливе значення, адже складав 1,5 мільярда доларів його капіталу.

До теми! Згідно з Yahoo!Finance, акції компанії наразі торгуються за ціною на рівні 98,56 євро (98,60 долара) за штуку, а її ринкова капіталізація становить понад 18 мільярда євро.

Каньє Вест також відзначився ще однією скандальною заявою під час подкасту "Drink Champs", що він може робити антисемітські заяви й Adidas не зможе розірвати з ним співпрацю. Це стало потужним викликом для німецької компанії, в історії якої є неприємні сторінки пов'язані з нацизмом.

Припинення роботи з американським репером буде коштувати Adidas немало, але для Веста це в рази потужніший удар. Згідно з Time, цього року компанія втратить через це рішення, щонайменше, 250 мільйонів доларів. Без співпраці з німецьким брендом капітал репера оцінюють у 400 мільйонів доларів. Його статки складаються з: