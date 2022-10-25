Во вторник, 25 октября, компания Adidas сообщила о расторжении сотрудничества с Канье Уэстом из-за его антисемитских заявлений.

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Серьезные вызовы для Adidas

Представители спортивного бренда подчеркнули, что действия и заявления американского исполнителя противоречат их ценностям, потому что они поддерживают взаимоуважение и справедливость.

Все это происходит на фоне масштабного давления в социальных сетях и инвесторов. Они потребовали отказаться от сотрудничества с репером и его брендом Yeezy. Только в 2022 году акции Adidas потеряли в цене 64%. Кроме того, падение поддерживает и усиление странных разговоров Уэста. Добавим, что по состоянию на сегодняшний день капитал репера Forbes оценивает в 2 миллиарда долларов. В 2021 году этот показатель равнялся 1,8 миллиарда долларов США.

В связи с этим решением Adidas будет вынужден перекрывать огромную дыру в своем бюджете. Популярный бренд Yeezy приносила немецкой компании примерно 1 – 2 миллиарда долларов ежегодно, согласно словам аналитика Evercore ISI Омара Саада.

Мы видим большой риск, связанный с франшизой Yeezy,

– добавил эксперт.

Что еще происходит с компанией

Помимо масштабной драмы с репером, для Adidas праздничный сезон (с конца ноября по начало января) начинается тоже с не слишком положительных новостей. Дело в том, что это последний вставший на ноги ритейлер после замедления темпов роста экономики. Это привело к резкому увеличению запасов компании, которые придется агрессивно обесценивать за счет прибыли.

В Adidas добавили, что продажи в третьем квартале выросли всего на 4%, без учета влияния волатильности на валютном рынке. В Китае этот показатель снизился на двузначный процент. Компания также предупредила уже второй раз за год, что прибыль будет примерно на 60% ниже, чем ранее прогнозировали. Позиции компании на рынке, на момент создания этого материала: