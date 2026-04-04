Стоит десятки тысяч гривен: какая украинская монета является самой редкой

Некоторые украинские монеты могут стоить десятки тысяч гривен. Цена чаще всего зависит от того, насколько редкий или особый экземпляр продают. В то же время монеты 90-х годов с номиналом 1 копейка, 2, 5 и 10 копеек ценят особенно.

Какие украинские монеты являются редкими?

О том, какие украинские копейки наиболее ценные, говорится на ресурсе Invest News Media.

Особенно ценными являются уникальные монеты с редкими особенностями.

1 копейка 1992 года – если на аверсе (передней стороне монеты) изображены плоды калины или если в слове "копейка" буква "й" имеет утолщенную полоску. Последнее свидетельствует об экспериментальной чеканке. В то же время обе особенности на такой монете делают ее редкой и принесут большую прибыль.

1 копейка 1994 года – эту монету можно найти в различных вариантах изготовления. Например, такая копейка есть из стали, меди, бронзы и серебра. Через нехарактерные материалы для монеты и увеличивается их ценность. Известно, что за одну такую монету можно получить до 2,5 тысячи гривен.

1 копейка 1996 года – ее уникальность в крупных шрифтах и производстве из нетипичных металлических сплавов.

1 копейка 2000 года – если на реверсе (обратной стороне монеты) изображение получилось вверх ногами.

2 копейки 1992 года – одна из самых ценных украинских монет. Экземпляры с узким венком – попадаются крайне редко. Особенность появилась, как технический дефект. Однако стоимость монеты колеблется в пределах 8 – 18 тысяч гривен.

2 копейки 1993 года – если изготовлены не из алюминия.

2 копейки 1996 года – монеты выпустили в ограниченном тираже и чеканили из нетипичных материалов. Именно поэтому на них и есть спрос сейчас, как на редкие и ценные.

2 копейки 2001 года – если имеют реверс с изображением вверх ногами.

5 копеек 1990 года – если на гербе есть буква "М".

10 копеек 1992 года – имеет штамп 2.21 ВАк. Именно такой экземпляр относится к категории редких монет Украины. Цена за находку 10 – 18 тысяч гривен. А особыми признаками являются тонкий средний зуб трезуб и замкнутые пятое и седьмое зерна на третьем колосе.

Как видим, наиболее ценятся среди коллекционеров монеты 90-х годов. В частности это 1 копейка, 2, 5 или 10 копеек.

Заметьте! Монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек изъяли из украинского обращения с 1 октября 2019 года.

В то же время 25 копеек 1992 года тоже является редкой, если имеет штаммы 5.1 ДАг и 3 Гам. Стоит такая монета от 5 до 20 тысяч гривен.

В частности 25 копеек 1996 года, которые были пробными, поэтому и считаются редкими. Их изготавливали из никеля. Сейчас соответствующие деньги стоят более 1 тысячи гривен.

Относительно монет номиналом в 50 копеек – уникальные тоже есть. Например за соответствующий номинал 1994 года можно получить до 14 тысяч гривен. Обратить внимание также нужно на 1992 и 2001 годы выпуска таких монет.

Можно ли найти 1 гривну 1992 года и почему это самая редкая монета Украины?

Монета номиналом 1 гривна 1992 года была и есть редкостью в украинском обращении, пишет РБК-Украина.

Причиной их ценности является небольшое количество. Монету выпустили, как пробную для настройки оборудования для чеканки. Официально эти деньги не вводились в обращение, поэтому найти их почти невозможно.



1 гривна 1992 года / Фото "монеты-ягодки"

В то же время известно, что несколько копеек сохранились в частных коллекциях. А особенностью копейки является отсутствие надписи на ребре (гурте монеты). Поскольку раньше не было соответствующего оборудования, гурт остался гладким. Это и сделало монету отличной от последующих выпусков.

По дизайну тоже есть существенные отличия. Именно поэтому самый первый варинат – пробный, является сверхвысоко ценным для коллекционеров. Издание отмечает, что на ресурсе Violity.com копейку продавали за 45 тысяч гривен.

