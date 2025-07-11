Ворота в бездну: где в Украине самая глубокая скважина и для чего ее построили

Самая глубокая скважина в Украине расположена на Семиренковском месторождении. Ее глубина достигает 6 750 метров.

Для чего построили самую глубокую скважину в Украине

Семиренковское месторождение – это большое газовое месторождение в Украине, расположено на территории Полтавской области. Реализация этого проекта дала возможность выйти на стабильные промышленные объемы добычи природного газа – более 100 тысяч кубических метров в сутки, пишет 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.

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Подобные результаты считаются рекордными для Украины, ведь ранее разработка месторождений на таких больших глубинах не проводилась и считалась технически сложной и маловероятной. Более того, скважина является самой глубокой в Европе.

Глубокое бурение – это перспективные, но сложные высокотехнологичные проекты. Инвестиции в каждую глубокую скважину в 3-4 раза больше обычного, при этом риски также выше. Но у глубокого бурения большой потенциал в части интенсивного наращивания добычи газа в Украине,

– заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Глубокая скважина была построена в 2016 году и до сих пор остается уникальным инженерным объектом для украинской газодобывающей отрасли. Впрочем, газовики имеют планы по бурению еще более глубокой скважины на Семиренковском месторождении – ее запланированная глубина составит 7 050 метров.