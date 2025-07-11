Для чого побудували найглибшу свердловину в Україні

Семиренківське родовище – це велике газове родовище в Україні, розташоване на території Полтавської області. Реалізація цього проєкту дала можливість вийти на стабільні промислові обсяги видобутку природного газу – понад 100 тисяч кубічних метрів на добу, пише 24 Канал з посиланням на ДТЕК.

Дивіться також Ціни оновились: скільки коштує брухт чорних і кольорових металів у липні

Подібні результати вважаються рекордними для України, адже раніше розробка родовищ на таких великих глибинах не проводилася та вважалася технічно складною і малоймовірною. Ба більше, свердловина є найглибшою в Європі.

Глибоке буріння – це перспективні, але складні високотехнологічні проекти. Інвестиції в кожну глибоку свердловину в 3-4 рази більше звичайного, при цьому ризики також вище. Але у глибокого буріння великий потенціал у частині інтенсивного нарощування видобутку газу в Україні,

– заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко.

Найглибша свердловина була збудована у 2016 році та досі залишається унікальним інженерним об’єктом для української газовидобувної галузі. Втім, газовики мають плани з буріння ще глибшої свердловини на Семиренківському родовищі – її запланована глибина становитиме 7 050 метрів.