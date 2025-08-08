На сколько глубокая "Криворожская" шахта?

Ствол шахты "Криворожская" (ранее – "Родина") достигает 1580 метров. Это делает объект не только самым глубоким в стране, но и одной из самых глубоких железорудных шахт мира, а также самой глубокой шахтой Европы, пишет 24 Канал.

Добыча ресурсов здесь ведется на горизонтах 1315, 1390 и 1465 метров. Разработка рудного поля началась еще в конце 18 века, когда использовались конные и паровые подъемники, а руду добывали вручную – лопатами и кайлами.

Интересно! Шахта "Родина" была сдана в эксплуатацию в 1972 году.

Как выглядит "Криворожская" шахта?

Спуск в шахту осуществляется в двухэтажной клети, и из-за резкого изменения глубины у пассажиров закладывает уши, словно в самолете. На добывающих горизонтах работают электровозы, перевозящие руду по узкоколейным рельсам.

Добывающий горизонт шахты "Криворожская" / фото facebook.com/ukrainaincognita

Ежегодно из недр "Криворожской" шахты поднимают более полутора миллионов тонн железной руды, которая затем отправляется на переработку и металлургические предприятия Украины и за ее пределами.

По данным специалистов, именно здесь встречаются залежи с одним из самых высоких показателей содержания железа в регионе.