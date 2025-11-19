Для чего Россия увеличивает добычу нефти?

Россия должна достичь своей квоты до конца этого года или – в начале следующего, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Обратите внимание! На ноябрь российская квота составляет – 9,5 миллиона баррелей в сутки.

Как известно, темпы увеличения добычи в ноябре были несколько выше, чем в октябре. Заметим, что за второй месяц осени, Россия не дотянула до своей квоты, которая составляет – 70 тысяч баррелей в день.

Российский вице-премьер-министр Александр Новак заявил, что:

Россия не меняет свой прогноз добычи (он и в дальнейшем составляет – 510 миллионов тонн);

также была утверждена компенсация предыдущей передобычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+;

санкции США против России не повлияли на добычу российской нефти.

Важно! Новак также сказал, что Россия не планирует добровольно сокращать добычу.

Внутренние цены на топливо стабилизировались благодаря ограничениям экспорта, снижению спроса и восстановлению работы нефтеперерабатывающих заводов после технического обслуживания, тогда как розничные цены начали снижаться,

– подчеркнул Новак.

Что еще важно знать о российской нефти?