Сколько стоит самая дорогая монета в Украине и где ее можно купить

Самой дорогой монетой, отчеканенной на Монетном дворе Национального банка Украины, до сих пор остается юбилейная монета, посвященная Чемпионату Европы по футболу 2012 года. Она была изготовлена из 500 граммов золота.

Как выглядит самая дорогая монета в Украине

На аверсе монеты изображен малый Государственный Герб Украины, а также изображение официального логотипа УЕФА Евро-2012, выполненное с использованием цветной эмали. По кругу монеты расположены силуэты архитектурных памятников городов, в которых проходили матчи финального турнира, пишет 24 Канал со ссылкой на Каталог нумизматической продукции НБУ.

Смотрите также Новинки от НБУ: как получить новую монету, посвященную ВСУ

Тираж монеты составил 110 штук, а на момент выпуска она стоила около 350 тысяч гривен. На сегодня, на вторичном рынке ее стоимость может составлять несколько миллионов гривен.

Аверс монеты, посвященной Чемпионату Европы по футболу 2012 года / Фото НБУ

На оборотной стороне монеты представлена художественная композиция на футбольную тему: на первом плане – графически выполнена фигура футболиста с мячом, на фоне – двое игроков и силуэт голкипера.



Реверс монеты, посвященной Чемпионату Европы по футболу 2012 года / Фото НБУ

Какие самые дорогие монеты можно купить сейчас

Впрочем, сегодня в магазине НБУ коллекционеры также могут найти много интересных, роскошных и совсем не дешевых монет.

Сейчас в онлайн-магазине НБУ самыми дорогими монетами доступными для продажи являются: