Как выглядит самая дорогая монета в Украине

На аверсе монеты изображен малый Государственный Герб Украины, а также изображение официального логотипа УЕФА Евро-2012, выполненное с использованием цветной эмали. По кругу монеты расположены силуэты архитектурных памятников городов, в которых проходили матчи финального турнира, пишет 24 Канал со ссылкой на Каталог нумизматической продукции НБУ.

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Тираж монеты составил 110 штук, а на момент выпуска она стоила около 350 тысяч гривен. На сегодня, на вторичном рынке ее стоимость может составлять несколько миллионов гривен.

Аверс монеты, посвященной Чемпионату Европы по футболу 2012 года / Фото НБУ

На оборотной стороне монеты представлена художественная композиция на футбольную тему: на первом плане – графически выполнена фигура футболиста с мячом, на фоне – двое игроков и силуэт голкипера.



Реверс монеты, посвященной Чемпионату Европы по футболу 2012 года / Фото НБУ

Какие самые дорогие монеты можно купить сейчас

Впрочем, сегодня в магазине НБУ коллекционеры также могут найти много интересных, роскошных и совсем не дешевых монет.

Сейчас в онлайн-магазине НБУ самыми дорогими монетами доступными для продажи являются: