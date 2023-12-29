Состояние Франсуазы Бетанкур-Майерс

28 декабря, по данным индекса миллиардеров Bloomberg, состояние Франсуазы Бетанкур-Майерс выросли до 100,2 миллиарда долларов. Это произошло на фоне рекордной стоимости акций компании L'Oreal.

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Миллиардер вместе со своей семьей владеет около 33% акций компании и занимает одну из руководящих должностей в ней. Еще в 2018 году Франсуаза вместе с семьей вошли в список самых богатых людей мира по версии Forbes. Тогда состояние составляло 42,2 миллиарда долларов, а уже к 2019 году оно выросло на 7,1 миллиарда долларов.

Напомним! В 1909 году компанию L'Oreal основал Эжен Шуллер. Его внучка Франсуаза Бетанкур-Майерс разбогатела после смерти матери, именно тогда ей по наследству достались 33% акций компании.

Также в Bloomberg добавили, что состояние Франсуазы до сих пор значительно ниже ее соотечественника – руководителя группы LVMH Бернара Арно. Сейчас он владеет 179,4 миллиарда долларов.

Еще в начале 2023 года состояние миллиардерши оценивалось в 99,9 миллиарда долларов. Таким образом за год она приумножила свой доход на 30 миллионов долларов.