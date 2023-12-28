В общем, ожидают, что евро сумеет существенно укрепить свои позиции в следующем году. Эксперты выделяют две причины, способствующие подорожанию валюты.

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Евро выиграет от вероятного падения доллара в 2024 году

В RBC Global Asset Management ожидают, что евро подорожает примерно на 10%. Одним из главных драйверов официальной валюты стран Еврозоны станет обесценивание доллара США.

Попутный ветер расширенного падения доллара США поддержит ралли евро. Итак, евро должен закончить год с более сильными позициями даже при отсутствии радужных перспектив для европейской экономики,

– говорится в отчете RBC Global Asset Management.

Напомним, что доллар теряет позиции на рынке с октября, а во второй половине декабря темпы падения американской валюты усилились после публикации квартального прогноза Федеральной резервной системы США. В частности, ожидается более резкое снижение ключевой ставки. Больше о перспективы доллара в 2024 году – читайте в материале 24 Канала.

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард предупредила, что пока не время терять бдительность в борьбе с инфляцией. Это может свидетельствовать о том, что регулятор, по меньшей мере, будет удерживать ключевую ставку на высоком уровне.

Возврат инвестиций поддержит евро

С 2014 по 2022 год примерно 4 триллиона евро успели инвестировать за пределами региона, когда Европейский центральный банк ввел отрицательные ставки для европейских вкладчиков. Пока "вернулась" лишь часть этих вложений.

Следовательно, в 2024 году ожидают зафиксировать постепенный и постоянный спрос на евро, поскольку процентные ставки на 4,5 пункта выше 18 месяцев назад, по мере того как эти "деньги будут искать путь домой".