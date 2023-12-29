Статки Франсуази Бетанкур-Маєрс

Тож 28 грудня, за даними індексу мільярдерів Bloomberg, статки Франсуази Бетанкур-Маєрс зросли до 100,2 мільярда доларів. Це сталося на тлі рекордної вартості акцій компанії L'Oreal.

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Мільярдерка разом зі своєю родиною володіє близько 33% акцій компанії та займає одну із керівних посад у ній. Ще у 2018 році Франсуаза разом з родиною увійшли до списку найбагатших людей світу за версією Forbes. Тоді статки становили 42,2 мільярда доларів, а вже до 2019 року вони зросли на 7,1 мільярда доларів.

Нагадаємо! У 1909 році компанію L'Oreal заснував Ежен Шуллєр. Його онука Франсуаза Бетанкур-Маєрс розбагатіла після смерті матері, саме тоді їй у спадок дісталися 33% акцій компанії.

Також у Bloomberg додали, що статки Франсуази й досі значно нижчі ніж її співвітчизника – керівника групи LVMH Бернара Арно. Нині він володіє 179,4 мільярда доларів.

Ще на початку 2023 року статки мільярдерки оцінювалися у 99,9 мільярда доларів. Таким чином за рік вона примножила свій дохід на 30 мільйонів доларів.