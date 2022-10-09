Эксперты выделяют несколько секторов, которые пользуются спросом даже во время кризисов или других мощных вызовов. Сюда можно отнести сектор недвижимости, где хранят две трети всех средств в мире.

Достойно внимания Островки стабильности: какие активы всегда будут приносить прибыль

Доказательством этого является то, что на протяжении многих десятилетий инвестиции в здания и сооружения считаются одним из самых надежных способов сохранения средств и их капитализации. Итак, какие варианты для инвестиций в секторе недвижимости следует рассмотреть уже сейчас, а также какой объект выбрать, чтобы гарантированно выйти на прибыльность, – читайте в материале 24 канала.

Типы недвижимости и тенденции рынка

За последние 10 лет на рынке недвижимости фиксировали тенденцию к удорожанию капитализации всех видов объектов. Однако только некоторые из них могут быть конкурентоспособными в современных условиях. Что касается типов объектов недвижимого имущества, то эксперты выделяют пять основных категорий:

Жилищное – прибыль в среднем составляет 7% – 8% годовых. В то время нужно ожидать, что окупится это от 10 лет в зависимости от типа при долгосрочной аренде;

Офисное – прибыль оценивают в 9% годовых , аренда за месяц составляет 2 – 5% от стоимости недвижимости. Такой вид недвижимости окупится через 8 – 10 лет;

С торговым типом помещений можно рассчитывать на прибыль в размере 8 – 10% годовых , а окупаемость займет 5 – 7 лет;

Объекты из гостиничного сектора могут принести 10 – 15% годовых. В то время как недвижимость окупится за 7 – 9 лет, апарт-отели – за 6 – 8 лет;

Складские помещения (100 – 500 квадратных метров) потенциально принесут собственнику прибыль в размере 9 – 11% годовых. Окупится такой объект за 6 – 8 лет, если площадь составляет от 20 000 квадратных метров, при меньшей площади этот процесс займет до 10 – 12 лет.

Перспективы рынка недвижимости в Украине и инвестиции / Фото Unsplash

Мощный вызов

Конечно, война России против Украины стала мощным вызовом как нашей стране, финансовым рынкам, так и всему миру. В частности, полномасштабное вторжение оказало существенное влияние на объемы инвестиций в жилые, офисные и торговые объекты.

К примеру, портал новостроек "ЛУН" сообщает , что в 2022 году темпы строительства упали ориентировочно на 92% . Причины таковы:

нестабильный курс доллара США;

неопределенность относительно ситуации безопасности в стране.

Постоянные бомбардировки и обстрелы врага привели к тому, что в Украине вырос спрос именно на складские помещения. Аренду этого вида объектов недвижимости в столице Украины – Киеве – в среднем оценивают от 552,7 доллара до 700 долларов за квадратный метр. На цену оказывают влияние качество и локация склада. К тому же, ценник будет расти пока на рынке не зафиксируют достаточных объемов предложения.

Оценка экспертов

Эксперты одного из самых мощных инвестиционных фондов Украины Dragon Capital относят инвестиции в смарт-апартаменты и гостиничную недвижимость в категорию перспективных.

Спрос на такие объекты стремительно взлетел с начала великой войны. Ведь тысячи жителей Украины были вынуждены покинуть свои дома и искать безопасное укрытие в других регионах страны. При этом речь идет о средне- и долгосрочных сроках пребывания.

Поэтому на рынке возникла ситуация с огромным спросом и нехваткой предложения. В Dragon Capital добавили, что есть большие шансы, что с окончанием активной фазы войны на рынке недвижимости зафиксируют резкий рост цен и увеличение инвестиций в строительство новых проектов.

Туристический сектор проходит через схожий опыт. В частности, в ближайшие 5 – 10 лет ключевым центром внутреннего туризма станет именно запад Украины. Многие инвесторы уже начали переводить свои деньги в гостиничную недвижимость в Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской и других областях. Главные причины:

масштабные минирования акватории Черного и Азовского морей;

значительные разрушения в курортных городах, находящихся во временной оккупации.

Перспективы рынка недвижимости в Украине и инвестиции / Фото Unsplash

Напомним! В Министерстве внутренних дел Украины считают, что понадобится минимум 5 – 7 лет , чтобы полностью разминировать территории нашей страны. По состоянию на вторую половину июня 2022 года пиротехнические подразделения ежедневно изымали от 2 до 5 тысяч взрывоопасных предметов, которые покинули россияне.

Анализ текущей ситуации на рынке и перспектив

Согласно современному анализу данных по рынку недвижимости, стоимость квадратного метра в апарт-отелях или коттеджных городках в девелоперских проектах растет. Всего несколько лет назад общая стоимость полностью укомплектованного отеля или номер в апартаментах в Буковеле составляла 1000 – 1200 долларов за квадратный метр . В настоящее время актуальные цены колеблются в диапазоне от 2500 – 5000 долларов за квадратный метр.

Себестоимость строительства тоже дорожает. Раньше построить объект из кирпича или бетона можно было за 300 долларов за квадратный метр. Однако на сегодняшний день стоимость выросла до 600 – 700 долларов за квадратный метр. Добавим, еще больше цифр для одного из вариантов для инвестирования:

Приобретя на начальном этапе строительства, к примеру, апартаменты за 100 тысяч долларов, можно ожидать, что такой вид недвижимости будет расти в цене на 4 – 6% ежегодно.

Это свидетельствует о том, что пассивный доход инвестора будет составлять от 9 – 11% в годовом расчете.

За 7 лет апартаменты потенциально подорожают до 150 тысяч долларов, то есть вкладчик получит 70 тысяч долларов.

Таким образом, цена актива и пассивный доход может составить 220 тысяч долларов от первоначальных вложений в размере 100 тысяч долларов США.

Перспективы рынка недвижимости в Украине и инвестиции / Фото Unsplash

Что следует знать о рисках

В целом инвестиции тесновато соединены с рисками. Эксперты выделяют несколько категорий активов по степени риска. Хорошо известно, что криптовалюты называют одним из наиболее рисковых инструментов.

Рынок недвижимости не является исключением в этом контексте, но этот сектор пользуется спросом даже во время сложных вызовов и кризисов. В современных условиях тоже есть свои риски, чаще всего связанные с управлением объектами недвижимости для гостиничного бизнеса, объяснил СЕО и основатель сети гостиниц Ribas Hotels Артур Лупашко. Выделяют несколько моментов:

Самостоятельно контролировать все процессы очень сложно, поэтому стоит обратить внимание на такую ​​опцию как надежный оператор или профессиональную компанию по управлению.

Здесь особенно важно изучить информацию об истории их работы, объектах, с которыми они работали, отзывах клиентов, показателях окупаемости (общая норма – до 10 лет) и операционной рентабельности (минимум 40%).

Кроме того, чтобы минимизировать инвестиционные риски, необходимо проанализировать местоположение конкретного объекта недвижимости. Крайне важно учитывать, что лучше покупать такую ​​недвижимость, где прибыль составит 10 – 15% в годовом расчете . Для оценки привлекательности региона или объекта можно использовать следующую формулу:

средняя цена номера – количество дней в году – средняя загруженность отеля;

норма для Киева составляет 60 – 65%, для Одессы – 70% , для Буковеля – 60%.

Эксперт добавляет, что делать выводы по данным так называемого высокого сезона – это не самое лучшее решение. Ведь эти цифры будут нерелевантны, а также не помогут увидеть всю картину. В южных областях Украины таким периодом будет лето, в Буковеле – зима.

Перспективы рынка недвижимости в Украине и инвестиции / Фото Unsplash

В рамках вложения средств в девелоперские проекты рекомендуют учесть момент со сроками строительства. В договорных отношениях с застройщиком или оператором лучше делать привязку к конкретной дате открытия.

Если гостиница по уважительным причинам не начала функционировать в указанные сроки, в инвестора есть полное право получать свой пассивный доход в качестве компенсации за ожидания, добавил Артур Лупашко.

Чего ждать в ближайшие годы

Полномасштабное вторжение России в Украину не остановило ни продажу, ни строительство гостиниц и апартаментов на внутреннем рынке страны. Это одна из причин, почему инвестиции в сектор недвижимости относят к категории перспективных с шансами выйти на прибыльность относительно быстро.