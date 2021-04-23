С начала 2021 биткоин вырос на 71% , а Ethereum – на 200% . Однако, всего за 24 часа ситуация неожиданно изменилась.

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Падение рынка

По данным CoinDesk, биткоин сразу подешевел на 10% . Теперь известная криптовалюта стоит чуть больше, чем 49 тысяч долларов. Тогда как цена Ethereum остановилась на уровне 2202 долларов . Активы цифровой валюты упали на 11% . CoinMarketCap информирует, что виртуальная валюта XRP, которая входит в пятерку крупнейших криптовалют мира, обесценилась на 22% .

Стоимость криптовалют резко пошла вниз / Инфографика CoinDesk

В целом рынок немного вырос, и вполне вероятно, что он остынет перед следующим шагом. Также произошло более широкое падение фондового рынка, которое может повлиять на все рисковые активы,

– заявил руководитель отдела развития криптовалютной биржи Luno Виджай Айяр.

Сейчас невозможно точно сказать, что стало причиной такого стремительного прыжка. Хотя криптовалюты известны резким колебанием цен. Вполне вероятно, что на ситуацию повлияло падение фондовых индексов США в четверг. Это произошло после сообщения, что американский президент Джозеф Байден рассматривает возможность повышения налогов на прирост капитала.

Что было до этого

К этому падение криптовалюты били новые и новые рекорды. В частности, стоимость биткоина достигла своего исторического максимума – почти 65 тысяч долларов.

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Популярность биткоина также росла на фоне поддержки институциональных инвесторов и крупных компаний. В частности, Tesla и Square потратили миллиарды долларов на покупку этой криптовалют ы . Банки тоже стараются не отставать от тенденций.

Поэтому, финустановы пытаются создать систему, в которой их клиенты смогут стать участниками рынка криптовалют. Однако, ситуацию несколько усложняют опасения по поводу регулирования этой сферы. Генеральный директор крупной криптовалютной и биржи Kraken Джесси Пауэлл считает, что правительства могут ограничить использование цифровых валют.