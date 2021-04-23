З початку 2021 року біткойн виріс на 71%, а Ethereum – на 200%. Проте, всього за 24 години ситуація неочікувано змінилася.

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Падіння ринку

За даними CoinDesk, біткойн відразу подешевшав на 10%. Тепер найвідоміша криптовалюта коштує трохи більше, ніж 49 тисяч доларів. Тоді як ціна Ethereum зупинилася на рівні 2202 доларів. Активи цифрової валюти впали на 11%. CoinMarketCap інформує, що віртуальна валюта XRP, яка входить до п'ятірки найбільших криптовалют у світі, знецінилася на 22%.

Вартість криптовалют різко пішла вниз / Інфографіка CoinDesk

Загалом ринок трохи виріс, і цілком ймовірно, що він охолоне перед наступним кроком. Також сталося ширше падіння фондового ринку, яке може повпливати на всі ризикові активи,

– заявив керівник відділу розвитку криптовалютної біржі Luno Віджай Айяр.

Наразі неможливо точно сказати, що стало причиною такого стрімкого стрибка. Хоча криптовалюти відомі різким коливанням цін. Цілком ймовірно, що на ситуацію вплинуло падіння фондових індексів США у четвер. Це сталося після повідомлення, що американський президент Джозеф Байден розглядає можливість підвищення податків на приріст капіталу.

Що було до цього

До цього падіння криптовалюти били нові й нові рекорди. Зокрема, вартість біткойна досягнула свого історичного максимуму – майже 65 тисяч доларів.

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Популярність біткойна також зростала на фоні підтримки інституційних інвесторів та великих компаній. Зокрема, Tesla та Square витратили мільярди доларів на покупку цієї криптовалюти. Банки теж намагаються не відставати від тенденцій.

Тож, фінустанови прагнуть створити систему, в якій їхні клієнти зможуть стати учасниками ринку криптовалют. Проте, ситуацію дещо ускладнюють побоювання щодо регулювання цієї сфери. Генеральний директор великої криптовалютної біржі Kraken Джессі Пауелл вважає, що керівництво держав може обмежити використання цифрових валют.

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