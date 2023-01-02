Считают, что хуже всего позади после года, омраченного прогнозами рецессии, поскольку центральные банки во многих странах мира повышали базовые ставки.

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Добавляют, что цепочки поставок начали возобновляться. Параллельное инфляционное давление начало спадать. На фоне этого возрос оптимизм среди руководителей производств.

Динамика рынка в первый торговый день 2023 года

В ходе торгов общерегиональный индекс STOXX 600 вырос на 0,8%. Сектор автомобилей и запчастей зафиксировал рост на 2,5%, а люксовые бренды, такие как LVMH и Kering, добавили примерно по 1,5%.

Напомним, что Индекс STOXX 600 завершил 2022 год с резким спадом из-за агрессивной монетарной политики центральных банков. Главная цель регуляторов – сдержать рост инфляции. Также на котировки индекса повлияли следующие факторы:

Замедление темпов экономического роста;

Полномасштабная война России против Украины;

Рост опасений по поводу обострения ситуации с коронавирусом в Китае.

К теме! Согласно прогнозу главного экономиста Tressis Gestion Даниэля Лакалле, глобальная экономика, наиболее вероятно, в последующие 10 лет будет фиксировать более медленные темпы роста. В то же время глава МВФ предупреждает, что 2023 год будет сложнее предыдущего.

Акции технологических компаний обычно резко реагируют на любые решения по базовым ставкам. Именно эти активы продемонстрировали самые плохие результаты в 2022 году, однако выросли за день на 1,5%. Интересно, что позитивной динамике не помешали даже ястребиные сигналы Европейского центрального банка.

Глава европейского регулятора добавила, что зарплаты в странах Еврозоны растут быстрее, чем раньше ожидали. Поэтому центральный банк должен учитывать и этот фактор, чтобы не допустить роста и без того высокой инфляции.

Немецкий Индекс DAX вырос на 1%. Параллельно торговые биржи в других европейских странах тоже начали год на положительной ноте. Исключением стали фондовые рынки в Лондоне и Дублине, которые закрыть из-за новогодних праздников. Сектор энергетики также укрепил позиции на 1,3%.