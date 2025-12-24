Что в НБУ говорят о закрытии Revolut?

В конце концов, ситуацию официально прокомментировали в Национальном банке Украины в среду, 24 декабря, передает 24 Канал. Там заявили, что "правила едины для всех".

В НБУ отметили, что поддерживают открытую конкуренцию и развитие финансовых технологий в стране, в частности заинтересованы в том, чтобы на отечественный рынок приходили крупные иностранные игроки.

Однако "правила едины для всех" – любая компания, намеревающаяся предоставлять финансовые услуги резидентам Украины, должна пройти процедуру авторизации в соответствии с местным законодательством, а также соблюдать требования о защите прав потребителей и рекламе.

Обратите внимание! Речь идет о закрытии открытых через Revolut Bank UAB счетов. Компания продолжит обслуживать счета украинцев, проживающих и официально зарегистрированных в странах Европейской экономической зоны.

К слову, Revolut сообщал НБУ о намерениях прекратить предоставлять услуги резидентам Украины. В то же время государственная организация открыта к регуляторному диалогу с компанией и приветствует любую авторизованную должным образом форму ее присутствия на финансовом рынке страны.

НБУ обеспечит оперативное рассмотрение пакета документов по авторизации, подготовленного в соответствии с требованиями действующего законодательства,

– говорится в заявлении.

Почему Revolut выходит с рынка Украины?