Что в НБУ говорят о закрытии Revolut?
В конце концов, ситуацию официально прокомментировали в Национальном банке Украины в среду, 24 декабря, передает 24 Канал. Там заявили, что "правила едины для всех".
В НБУ отметили, что поддерживают открытую конкуренцию и развитие финансовых технологий в стране, в частности заинтересованы в том, чтобы на отечественный рынок приходили крупные иностранные игроки.
Однако "правила едины для всех" – любая компания, намеревающаяся предоставлять финансовые услуги резидентам Украины, должна пройти процедуру авторизации в соответствии с местным законодательством, а также соблюдать требования о защите прав потребителей и рекламе.
Обратите внимание! Речь идет о закрытии открытых через Revolut Bank UAB счетов. Компания продолжит обслуживать счета украинцев, проживающих и официально зарегистрированных в странах Европейской экономической зоны.
К слову, Revolut сообщал НБУ о намерениях прекратить предоставлять услуги резидентам Украины. В то же время государственная организация открыта к регуляторному диалогу с компанией и приветствует любую авторизованную должным образом форму ее присутствия на финансовом рынке страны.
НБУ обеспечит оперативное рассмотрение пакета документов по авторизации, подготовленного в соответствии с требованиями действующего законодательства,
– говорится в заявлении.
Почему Revolut выходит с рынка Украины?
Revolut начал работать на украинском рынке в феврале, пользуясь лицензией в ЕС своего литовского банка.
Вскоре НБУ призвал учреждение получить украинскую лицензию согласно закону Украины "О банках и банковской деятельности". Стороны вели диалог, однако не смогли договориться.
В апреле Revolut временно приостановил регистрацию новых клиентов из Украины, а теперь – объявил о закрытии их счетов.