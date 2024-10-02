Что влияет на курс доллара
В среду, 2 октября, Индекс доллара США удержит свой самый большой дневной прирост за неделю и продолжает расти. Валюта выигрывает от эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Напомним, что 1 октября Иран атаковал Израиль ракетами, информирует Reuters.
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Осложнение ситуации на Ближнем Востоке беспокоит инвесторов и привело к более активной покупке активов-убежищ. Один из них – это доллар США.
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Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:
- Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;
- этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.