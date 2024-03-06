В начале февраля 2024 года акции Meta резко выросли в цене, увеличив состояние Марка Цукерберга сразу на 28 миллиардов долларов. На сегодня бизнесмен занимает 4 место среди самых богатых людей на планете.

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Сколько зарабатывает Цукерберг

На момент проведения расчетов состояние Марка Цукерберга оценивали в 170,4 миллиарда долларов. В то же время его зарплата в компании составляет всего 1 доллар США. Большинство его капитала происходит от доли в Meta, которая составляла в январе 349 200 895 акций. Это 13,6% от общего количества ценных бумаг американской корпорации.

К теме! На данный момент состояние Марка Цукерберга оценивают в 173,9 миллиарда долларов, согласно данным Forbes. Тогда как акции Meta торгуются на уровне 497,05 доллара за штуку, а рыночная капитализация компании остановилась на уровне 1,26 триллиона долларов, информирует Yahoo!Finance.

Напомним, что прибыль компании за год составила 108,94 миллиарда долларов. Доля прибыли Марка Цукерберга составляет 14,82 миллиарда долларов. Согласно расчетам, вот заработки миллиардера за разные периоды:

За секунду бизнесмен получает примерно 469,94 доллара;

За минуту эта сумма составляет 28 196 долларов;

За час – почти 1,7 миллиона долларов;

За день – чуть более 40,6 миллиона долларов;

Заработок Марка Цукерберга за неделю оценивается в более чем 284,2 миллиона долларов.

Напомним, что по этой ссылке можно прочитать о заработках европейского бизнесмена Бернара Арно.

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