Акции компании GameStop выросли на 85,1% при объеме торгов более 53 миллионов бумаг. Тогда как средний показатель за последние 65 дней составляет примерно 7 миллионов ценных бумаг.

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Почему акции безумно взлетели в цене

Столь стремительный рост цены акций связывают с возвращением аналитика и инвестора Кита Гилла. Мужчина также известен под псевдонимом Roaring Kitty. Он снова начал публиковать сообщения в социальной сети X (в прошлом Twitter) после трехлетней паузы.

Трейдеры воспринимают этот пост как то, что известный аналитик "вернулся в игру". В 2021 году Roaring Kitty активно продвигал GameStop с помощью мемов, способствуя существенному росту рыночной капитализации компании.

Что известно о GameStop Это крупнейшая розничная сеть по продаже игровых консолей, видеоигр, игровых аксессуаров для персональных компьютеров и тому подобное.

На момент создания этого материала, акции GameStop торгуются на уровне 45,55 доллара за баррель. Ценные бумаги 14 апреля подорожали более чем на 50%. Рыночная капитализация компании составляет 13,9 миллиарда долларов, по данным Yahoo!Finance.