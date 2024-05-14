По состоянию на 14 мая издание Forbes оценивает в 165,7 миллиарда долларов, тогда как Bloomberg указывает сумму в размере 167 миллиардов долларов. Он занимает 4 место в списке самых богатых людей мира.
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Как менялся капитал Марка Цукерберга
Основой капитала Марка Цукерберга является 13% акций компании Meta. За последние 10 лет ценные бумаги подорожали на 700%. За последнее десятилетие состояние бизнесмена выросло более, чем на 140 миллиардов долларов. Напомним, что в Finbold подсчитали сколько зарабатывает Цукерберг за разные временные промежутки:
- За секунду бизнесмен получает примерно 469,94 доллара;
- За минуту эта сумма составляет 28 196 долларов;
- За час – почти 1,7 миллиона долларов;
- За день – чуть более 40,6 миллиона долларов;
- Заработок Марка Цукерберга за неделю оценивается в более чем 284,2 миллиона долларов.
Напомним, что в середине мая 2014 года капитал Цукерберга оценивали в 26,1 миллиарда долларов. С 2015 года Марк Цукерберг именно сейчас обладает наибольшим капиталом.
С увеличением состояния менялся и стиль жизни Марка Цукерберга. В частности, выделяют портфолио из объектов недвижимости на 200 миллионов долларов и его мегаяхту. Согласно данным The Verge, яхта стоила примерно 300 миллионов долларов.