По состоянию на 14 мая издание Forbes оценивает в 165,7 миллиарда долларов, тогда как Bloomberg указывает сумму в размере 167 миллиардов долларов. Он занимает 4 место в списке самых богатых людей мира.

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Как менялся капитал Марка Цукерберга

Основой капитала Марка Цукерберга является 13% акций компании Meta. За последние 10 лет ценные бумаги подорожали на 700%. За последнее десятилетие состояние бизнесмена выросло более, чем на 140 миллиардов долларов. Напомним, что в Finbold подсчитали сколько зарабатывает Цукерберг за разные временные промежутки:

За секунду бизнесмен получает примерно 469,94 доллара;

За минуту эта сумма составляет 28 196 долларов;

За час – почти 1,7 миллиона долларов;

За день – чуть более 40,6 миллиона долларов;

Заработок Марка Цукерберга за неделю оценивается в более чем 284,2 миллиона долларов.

На момент создания этого материала, акции Meta торгуются на уровне 471,85 доллара за штуку. Тогда как рыночная капитализация техгиганта составляет 1,19 триллиона долларов, информирует Yahoo!Finance.

Интересно! В январе Илон Маск, который хотел получить больше контроля в Tesla, сделал заявление, что была похожа на зависть к Марку Цукербергу. Все из-за акций их компаний.

Напомним, что в середине мая 2014 года капитал Цукерберга оценивали в 26,1 миллиарда долларов. С 2015 года Марк Цукерберг именно сейчас обладает наибольшим капиталом.

С увеличением состояния менялся и стиль жизни Марка Цукерберга. В частности, выделяют портфолио из объектов недвижимости на 200 миллионов долларов и его мегаяхту. Согласно данным The Verge, яхта стоила примерно 300 миллионов долларов.