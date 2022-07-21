Новый прогноз НБУ относительно инфляции: к чему готовиться украинцам

В 2022 году одним из важных вызовов для всего мира является инфляция. Украина не исключение. Глава НБУ Кирилл Шевченко рассказал, чего следует ожидать до конца текущего года.

Украинский центробанк добавил, что инфляция существенно растет. В июне этот показатель достиг отметки на уровне 21,5%. Главные факторы воздействия – это последствия шоков в результате полномасштабного вторжения россии в Украину и глобального ценового давления.

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Актуальная ситуация

Из-за войны возникли проблемы с цепочками поставок, уменьшение предложения на рынке определенных категорий товаров, рост затрат для представителей бизнеса. Кроме того, большую роль играют уничтожение или разрушение производств и инфраструктуры, а также временная оккупация определенных территорий Украины.

Американский доллар, который является главной резервной валютой мира, стремительно вырос. Индекс доллара США достиг многолетнего максимума. Это отрицательно сказывается на мировой экономике. Дело в том, что это влияет и на объем производства, цены на нефть и торговлю на глобальном уровне.

На ситуацию с динамикой цен в Украине также влияют высокая стоимость энергоносителей и рекордные показатели инфляции в странах, которые являются нашими партнерами. В то время как бизнес и домохозяйства ожидают еще большего роста инфляции.

Прогнозы Нацбанка

В украинском центробанке ожидают, что ситуация с предложением на рынке во время полномасштабного вторжения россии в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, и в дальнейшем будет иметь существенное влияние на динамику цен.

Согласно базовому сценарию прогноз НБУ предусматривает, что черноморские порты вернутся к полноценной работе с начала 2023 года. Также выделяют следующие моменты:

В ближайшие месяцы необходимо будет учитывать высокую вероятность дальнейших террористических атак со стороны государства-агрессора. Главные объекты – инфраструктура и производственные мощности в украинских городах;

– инфраструктура и производственные мощности в украинских городах; Это может повлиять на логистику, приведет к росту рисков для бизнеса и будет расшатывать ожидания;

Еще один фактор влияния – это сохранение высоких цен на энергоносители на глобальном уровне.

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Реакция регулятора и прогноз на следующие годы

В текущих условиях Национальный банк Украины имеет целью проводить жесткую монетарную политику. Ключевые цели НБУ – не допустить разбалансирования ожиданий, делать шаги по оживлению интереса к гривневым активам, снижению давления на международные резервы.

Несмотря на то, что эти шаги направлены на поддержание финансовой стабильности в Украине и ослабление инфляционного давления, инфляция будет демонстрировать тенденцию роста. В Нацбанке подчеркнули, что в конце 2022 года этот показатель превысит отметку в 30%.

В последующие же годы ожидают динамику существенного замедления инфляции в стране. Однако эти показатели будут существенно выше целей НБУ, которую определили на уровне 5%. Прежде всего, это будет спровоцировано последствиями полномасштабной войны. Относительно конкретных цифр:

В 2023 году инфляция снизится до 20,7%;

В 2024 году рост цен остановится на уровне до 9,4%;

В то время как в 2025 году ожидают возвращения к цели 5%.

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