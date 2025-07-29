Цены на железную руду пошли вверх после сообщения о возможном продлении торгового перемирия между США и Китаем ослабили опасения относительно влияния пошлин на глобальную экономику.

Какие цены на металлы и руду?

Во вторник, 29 июля, стоимость стали выросла более чем на 2%, достигнув почти 103 долларов за тонну. Таким образом она отыграла часть потерь после более чем 4-процентного снижения в ходе двух предыдущих сессий, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Фьючерсы на железную руду прибавили 2%, достигнув 102,85 доллара за тонну.

Почему растут цены на металлы?

Рынки почувствовали некоторое облегчение после того, как в США допустили продление торгового перемирия с Китаем еще на 90 дней.

Несмотря на то что США не является основным импортером китайской стали, ослабление напряженности между странами поддержало деловые настроения и способствовало росту спроса на промышленное сырье.

Рентабельность большинства сталелитейных предприятий выросла в первом квартале по сравнению с прошлым годом, что свидетельствует о возможном выходе отрасли из спада, начавшегося в 2024 году,

– отметила аналитик Bloomberg Intelligence Мишель Льюнг.

Это оказывает дополнительную поддержку котировкам железной руды и стали.

Как отмечается 22 китайские сталелитейные компании, акции которых торгуются на бирже, рассчитывают сократить убытки в первой половине года на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Интересно! Несмотря на волатильность, цены на железную руду в 2025 году в целом остаются на уровне начала года. При этом они продемонстрировали пятый недельный рост подряд – самую длительную положительную динамику с ноября 2023 года.