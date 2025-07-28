Что происходит с ценами на литий?

В пятницу, 25 июля, цены на карбонат лития на фьючерсной бирже Гуанчжоу выросли на предельные 8% за день, а по итогам недели рост составил 14%. В ответ биржа выпустила сообщение об ограничении спекулятивной торговли, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Это привело к снижению лимитов по фьючерсам в понедельник, 28 июля. Акции производителей лития также резко пошли вверх: бумаги Tianqi Lithium и Chengxin Lithium прибавили около 25% с начала месяца.

Почему растут цены на литий?

Рост котировок стал следствием шагов, которые в перспективе могут привести к сокращению предложения, усилению неопределенности вокруг объемов производства, а также курса правительства КНР на сдерживание отраслей с избыточными мощностями.

Спекулятивная активность на фоне рыночного шума стала причиной резкого роста цен. Это также спровоцировало рост цен на сподумен и усилило волатильность по международным контрактам,

– отметил глава отдела по аккумуляторным металлам в брокерской компании SCB Group Робин Тиссеран.

Рынок лития и раньше отличался нестабильностью и резкими колебаниями цен: в 2022 году спотовые цены достигли рекордного уровня почти в 600 тысяч юаней (примерно 84 тысячи долларов США) за тонну.

Впрочем, из-за избытка предложения и признаков замедления спроса на аккумуляторы для электромобилей в начале 2025 года стоимость лития упала до 60 тысяч юаней.

Резкое падение цен подтолкнуло рынок к попыткам ограничить избыточное предложение. Особое внимание сейчас приковано к провинции Цзянси, в частности к литиевому центру в городе Ичунь. По оценкам, на долю провинции в этом году может прийтись около 10% всей мировой добычи лития,

– сообщил директор по литиевым продуктам в консалтинговой компании Benchmark Mineral Intelligence Кэмерон Перкс.

В начале июля Бюро природных ресурсов города Ичунь потребовало от восьми добывающих компаний предоставить отчеты о запасах до конца сентября.

Под пристальное внимание властей попадают и другие регионы – В прошлом месяце власти провинции Цинхай распорядились прекратить незаконную добычу на объектах компании Zangge Mining Co.

Хотя объемы сокращений пока незначительны, беспокойство вызывает то, что проверки лицензий на добычу могут быть использованы как инструмент контроля поставок – особенно в условиях кампании против "инволюции",

– говорится в аналитической записке Jefferies.

На прошлой неделе компания Jiangxi Special Electric Motor объявила, что ее дочернее предприятие приостанавливает производство литиевой соли на 26 дней - из-за необходимости технического обслуживания и оптимизации расходов.

А в июне компания Sinomine Resource Group сообщила о приостановке проекта в Цзянси на полгода для адаптации технологий.