Які ціни на метали та руду?

У вівторок, 29 липня, вартість сталі зросла більш ніж на 2%, досягнувши майже 103 доларів за тонну. Таким чином вона відіграла частину втрат після більш ніж 4-відсоткового зниження в ході двох попередніх сесій, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Ф'ючерси на залізну руду додали 2%, досягнувши 102,85 долара за тонну.

Чому зростають ціни на метали?

Ринки відчули деяке полегшення після того, як у США допустили продовження торгового перемир'я з Китаєм ще на 90 днів.

Попри те що США не є основним імпортером китайської сталі, послаблення напруженості між країнами підтримало ділові настрої та сприяло зростанню попиту на промислову сировину.

Рентабельність більшості сталеливарних підприємств зросла в першому кварталі в порівнянні з минулим роком, що свідчить про можливий вихід галузі зі спаду, що почався у 2024 році,

– зазначила аналітик Bloomberg Intelligence Мішель Льюнг.

Це надає додаткову підтримку котируванням залізної руди та сталі.

Як зазначається 22 китайські сталеливарні компанії, акції яких торгуються на біржі, розраховують скоротити збитки в першій половині року на 70% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Цікаво! Попри волатильність, ціни на залізну руду у 2025 році в цілому залишаються на рівні початку року. При цьому вони продемонстрували п'яте тижневе зростання поспіль – найтривалішу позитивну динаміку з листопада 2023 року.