ЕС остается среди крупнейших импортеров российского топлива

После начала полномасштабного вторжения Россия значительно обогатилась на экспорте ископаемого топлива. Хотя ЕС уменьшает объем закупок, сотрудничество со странами Азии, Турцией и Бразилией приносит стране большой доход.

Кому Россия продает топливо

С начала полномасштабного вторжения Россия заработала на экспорте газа и нефти более 550 миллиардов долларов. Крупнейшим импортером до сих пор остается ЕС, где за этот период купили российское топливо на 180 миллиардов долларов.

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Сейчас объемы закупок российского ископаемого топлива странами ЕС вдвое меньше, чем до полномасштабной войны. Импорт постепенно сокращается, однако Евросоюз все равно сохраняет лидерство и приносит России самые большие доходы. На втором месте – Китай, который считается крупнейшим импортером российской нефти в мире.

Кто среди главных импортеров

Преобладающую часть российского дохода составляет экспорт нефти (и нефтепродуктов) и газа (трубопроводный и СПГ).

Крупнейшие импортеры российской нефти:

Китай - 47%;

Индия - 32%;

ЕС - 7%;

Турция - 3%.

Крупнейшие импортеры СПГ (сжиженный природный газ):

ЕС - 50%;

Китай - 23%;

Япония – 16%.

В сентябре российский экспорт СПГ вырос на 48% по сравнению с предыдущим месяцем.

Крупнейшие импортеры трубопроводного газа:

ЕС - 41%;

Турция - 29%;

Китай – 21%.

С января по август 2023 года ЕС купил у России трубопроводный газ на 4,9 миллиарда евро, что стало огромным источником дохода для Кремля.