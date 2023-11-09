Индия среди крупнейших импортеров
До введения санкций против России Европа являлась одним из крупнейших потребителей морской российской нефти. Однако после полномасштабного вторжения России в Украину и введения эмбарго на российскую нефть Индия переместилась на второе место по количеству импортированной нефти после Китая.
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Доступ к дешевой российской нефти позволил Индии сократить импорт с Ближнего Востока, где цены выросли после добровольного дополнительного сокращения поставок по Саудовской Аравии с июля.
Экономия за счет санкций
Средняя цена российской нефти, поставляемой на индийские нефтепереработчики, составила 525,6 доллара за тонну в этот период, включая расходы по доставке и страхованию.
Для сравнения, средняя стоимость иракской нефти, имеющей такое же качество, как и российская нефть Urals, составляла 564,46 доллара за тонну в течение того же периода. Выходит, что покупая российскую нефть, Индия потратила на 2,7 миллиарда долларов меньше, чем если бы покупала нефть в Ираке. Тем самым Россия опередила Ирак как самый крупный поставщик нефти в Индию.
Импортируя российскую нефть, индийские нефтепереработчики получают выгоду от более низких затрат на сырье. Это повысило валовую маржу переработки и сократило потери доходов от субсидированных розничных продаж топлива.
Государственные нефтепереработчики не пересматривали цены на насосы более года, помогая усилиям правительства обуздать инфляцию, в то время как спрос на нефтепродукты в этом году вырос примерно на 14%.