Индия среди крупнейших импортеров

До введения санкций против России Европа являлась одним из крупнейших потребителей морской российской нефти. Однако после полномасштабного вторжения России в Украину и введения эмбарго на российскую нефть Индия переместилась на второе место по количеству импортированной нефти после Китая.

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Заметьте! С января по сентябрь 2023 Индия импортировала 69,06 миллиона метрических тонн российской нефти, что эквивалентно 1,85 миллиона баррелей в день. Это включая российскую нефть, импортированную из Южной Кореи, Греции и Испании путем перевалки.

Доступ к дешевой российской нефти позволил Индии сократить импорт с Ближнего Востока, где цены выросли после добровольного дополнительного сокращения поставок по Саудовской Аравии с июля.

Экономия за счет санкций

Средняя цена российской нефти, поставляемой на индийские нефтепереработчики, составила 525,6 доллара за тонну в этот период, включая расходы по доставке и страхованию.

Для сравнения, средняя стоимость иракской нефти, имеющей такое же качество, как и российская нефть Urals, составляла 564,46 доллара за тонну в течение того же периода. Выходит, что покупая российскую нефть, Индия потратила на 2,7 миллиарда долларов меньше, чем если бы покупала нефть в Ираке. Тем самым Россия опередила Ирак как самый крупный поставщик нефти в Индию.

К слову! Похожая ситуация и у Китая, который сэкономил почти 10 миллиардов долларов благодаря рекордным закупкам нефти в странах, находящихся под санкциями Запада, включая Россию.

Импортируя российскую нефть, индийские нефтепереработчики получают выгоду от более низких затрат на сырье. Это повысило валовую маржу переработки и сократило потери доходов от субсидированных розничных продаж топлива.

Государственные нефтепереработчики не пересматривали цены на насосы более года, помогая усилиям правительства обуздать инфляцию, в то время как спрос на нефтепродукты в этом году вырос примерно на 14%.

