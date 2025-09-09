Российский Минфин планирует увеличить размер предоставляемых займов. Таким образом министерство хочет закрыть бюджетную "дыру".

Сколько планирует занять российский Минфин?

Как сообщают российские СМИ, министр финансов России Антон Силуанов отметил, что долг будут наращивать "в разумных пределах".

Заметьте! Программа заимствований сейчас составляет – 4,8 триллиона рублей. А вот дефицит бюджета достигает 3,8 триллиона рублей.

Чтобы нарастить долг существенно, есть ряд ограничений. Силуанов выделил следующие:

емкость финрынка;

стоимость обслуживания;

связь с денежно-кредитной политикой.

Российский министр финансов говорит, что чем больше Минфин будет занимать и тратить, тем жестче становится Центробанк. В частности, вероятно, вырастет ключевая ставка.

Обратите внимание! Российский вице-премьер Денис Мантуров говорит, что увеличение на каждый процентный пункт ключевой ставки обходится бюджету России в ориентировочно 200 миллиардов рублей.

Как изменилась ситуация в российской экономике?