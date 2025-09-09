Спроба "заткнути дірку": Мінфін Росії зробив неочікуваний крок
- Російський Мінфін планує збільшити розмір позик для закриття дефіциту бюджету.
- Збільшення боргу обмежене ємністю фінринку, вартістю обслуговування та зв'язком з грошово-кредитною політикою.
Російський Мінфін планує збільшити розмір позик, що надаються. Таким чином міністерство хоче закрити бюджетну "дірку".
Скільки планує позичити російський Мінфін?
Як повідомляють російські ЗМІ, міністр фінансів Росії Антон Силуанов зауважив, що борг будуть нарощувати "в розумних межах".
Зверніть увагу! Програма запозичень зараз складає – 4,8 трильйона рублів. А от дефіцит бюджету сягає 3,8 трильйона рублів.
Аби наростити борг істотно, є низка обмежень. Силуанов виділив такі:
- ємність фінринку;
- вартість обслуговування;
- зв'язок з грошово-кредитною політикою.
Російський міністр фінансів зауважив, що чим більше Мінфін буде позичати і витрачати, тим жорсткіше поводитиметься Центробанк. Зокрема, зростатиме ключова ставка.
Зверніть увагу! Російській віцепрем'єр Денис Мантуров каже, що збільшення на кожен відсотковий пункт ключової ставки обходиться бюджету Росії в орієнтовно 200 мільярдів рублів.
Як змінилась ситуація у російській економіці?
Ситуація у російській економіці погіршується. Зокрема, це відчувається у банківському секторі, адже там зростає кількість проблемних кредитів.
Путін заперечує, що ситуація в російській економіці погіршується. Він вважає, що високі процентні ставки, які існують зараз, допомагають боротись з інфляцією.
Реальні показники демонструють, що економіка Росії сповільнилася у 11 разів за 6 місяців. Також відчутна криза російської промисловості Йдеться, зокрема, про скорочення виробництва значної кількості продукції та навіть погіршення у сфері металургії.