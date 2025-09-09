Російський Мінфін планує збільшити розмір позик, що надаються. Таким чином міністерство хоче закрити бюджетну "дірку".

Скільки планує позичити російський Мінфін?

Як повідомляють російські ЗМІ, міністр фінансів Росії Антон Силуанов зауважив, що борг будуть нарощувати "в розумних межах".

Читайте також Зустрілися вперше: яке співвідношення гривні до ліри зараз

Зверніть увагу! Програма запозичень зараз складає – 4,8 трильйона рублів. А от дефіцит бюджету сягає 3,8 трильйона рублів.

Аби наростити борг істотно, є низка обмежень. Силуанов виділив такі:

ємність фінринку;

вартість обслуговування;

зв'язок з грошово-кредитною політикою.

Російський міністр фінансів зауважив, що чим більше Мінфін буде позичати і витрачати, тим жорсткіше поводитиметься Центробанк. Зокрема, зростатиме ключова ставка.

Зверніть увагу! Російській віцепрем'єр Денис Мантуров каже, що збільшення на кожен відсотковий пункт ключової ставки обходиться бюджету Росії в орієнтовно 200 мільярдів рублів.

Як змінилась ситуація у російській економіці?