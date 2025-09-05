Как Путин прокомментировал ухудшение ситуации в России?
Председатель российского "Сбербанка" Герман Греф во время выступления на экономическом форуме, заявил о том, что, вероятно, российская экономика находится в "технической стагнации", сообщает 24 Канал со ссылкой на SkyNews.
Читайте также Чем отличается гривневая подделка от оригинала
У Путина спросили согласен ли он с тем, что ситуация в российской экономике настолько критична. Президент России ответил: "Нет".
Интересно! Реакцией на такие слова Путина был смех толпы. Греф также улыбался, услышав ответ российского лидера.
Греф призвал снизить процентные ставки, чтобы улучшить ситуацию. Однако Путин отрицал эту необходимость. Российский президент отметил, что высокие ставки необходимы, чтобы бороться с инфляцией.
Какова на самом деле ситуация в российской экономике сейчас?
- Председатель Центробанка России спрогнозировал новый обвал экономики. Этот кризисный сценарий предусматривает ухудшение экономической ситуации под влиянием многих факторов, в частности, из-за введения новых санкций. Центробанк России подчеркнул, что вероятность реализации этого прогноза довольно низкая, однако она явно выше чем в прошлом году.
- Россия может потерять возможность финансировать войну, если ее доходы от нефтяной промышленности ощутимо сократятся. Украина способствует реализации этого сценария, осуществляя атаки на российские НПЗ.
- Нефтегазовые доходы России продолжают сокращаться. В общем, за первые 8 месяцев года они снизились на 20%, по сравнению с аналогичным периодом в 2024.