Как Путин прокомментировал ухудшение ситуации в России?

Председатель российского "Сбербанка" Герман Греф во время выступления на экономическом форуме, заявил о том, что, вероятно, российская экономика находится в "технической стагнации", сообщает 24 Канал со ссылкой на SkyNews.

Читайте также Чем отличается гривневая подделка от оригинала

У Путина спросили согласен ли он с тем, что ситуация в российской экономике настолько критична. Президент России ответил: "Нет".

Интересно! Реакцией на такие слова Путина был смех толпы. Греф также улыбался, услышав ответ российского лидера.

Греф призвал снизить процентные ставки, чтобы улучшить ситуацию. Однако Путин отрицал эту необходимость. Российский президент отметил, что высокие ставки необходимы, чтобы бороться с инфляцией.

Какова на самом деле ситуация в российской экономике сейчас?