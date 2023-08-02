На Raiffeisen Bank International страны Запада все чаще задают вопрос о его работе в России. Однако кредитор не просто все еще остается на рынке, но готовится платить новые налоги.

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Новый "сюрприз" от Raiffeisen Bank

Согласно последнему отчету, австрийский банк может заплатить дополнительные 100 миллионов евро в российский бюджет. Речь идет о новом налоге на сверхприбыли, закон о котором, скорее всего, подпишет президент Владимир Путина в третьем квартале 2023 года. Это требование может вступить в силу с начала 2024 года.

В целом за 2022 год Raiffeisen Bank International уплатил в государственный бюджет агрессора 559 миллионов евро. Министерство обороны Украины добавляет, что эти средства, в частности, пошли на войну против Украины

К теме! На момент создания этого материала акции Raiffeisen Bank International торгуются на рынке по цене на уровне. Рыночная капитализация кредитора составляет, по данным Yahoo! Finance.

Что еще нужно знать о Raiffeisen Bank

Напомним, что австрийский кредитор является одним из самых крупных бенефициаров полномасштабной войны России против Украины. Например, за прошлый год свыше 50% доходов этот банк заработал на рынке агрессора. Однако эти средства головной офис не смог забрать у филиала из-за санкционных ограничений.

Интересно, что в начале мая стало известно, что банк Raiffeisen Bank International, который Украина сочла международным спонсором войны, решил закрыть корреспондентские счета всех банков в России. "Дочка" Raiffeisen на рынке агрессора стала единственным исключением. Этот процесс начался в феврале 2023 года.