В России вводят ограничения на количество кредитных карт

Государственные банки ВТБ и Банк России, которые имеют статус крупнейших в стране, ввели ограничения на количество карт для клиентов. Об этом сообщают российские СМИ.

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Согласно последним данным, выше упомянутые кредиторы запрещают выдавать клиентам более одной кредитной карты. Аналогичное решение приняли и другие банки в России. В частности, известно о таких решениях:

В "Т-банке" отныне можно открыть только одну кредитную карту одной программы лояльности;

В "ОТП банке" тоже оформляют только одну кредитку. Это объясняют консервативной политикой в отношении рисков;

В Альфа-банке и "Уралсибе" одному клиенту готовы выдать не более двух кредиток.

Добавим, что в августе 2024 года россияне накопили серьезные долги по кредитным карточками. Это показатель достиг рекордного уровня с 2022 года.

Интересно! В МТС-банке и "Зените" заявили, что допускают выдачу более одной карты. Эти кредиторы добавили, что не планируют вводить ограничения по количеству карт.

Российские СМИ сообщают, что крупнейшие банки страны ограничили выдачу кредитных карт для одного клиента через центральный банк. Регулятор ужесточает требования по соблюдению показателя долговой нагрузки, который используют для борьбы с закредитованностью населения.