Сколько стоит 500 евро в Украине

По состоянию на 2 октября 2024 года НБУ установил курс евро на уровне 45,71 гривны. При этом текущий год единая валюта Еврозоны начинала с ценой в 41,99 гривны.

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В то же время средний курс евро на сегодня в банках Украины колеблется на уровне 45,70 гривны для покупки и 46,30 гривны для продажи. Об этом свидетельствуют данные портала "Минфин". Тогда как обменники покупают евро по 45,76 гривны, а продают – по 46,30 гривны, по данным finance.ua. Добавим, что гривна в последние дни укрепляет свои позиции относительно евро.

Важно! Это означает, что за 500 евро в банках и в обменниках нужно будет в среднем заплатить 23 150 гривен.

Напомним, что в Румынии рассказали о готовности страны к переходу на евро. Глава местного центрального банка рассказал, что в стране существует проблема с дефицитом государственного бюджета, а также заявил, что это мешает реализовать введение евро.