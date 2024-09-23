Россияне накопили серьезные долги

В августе 2024 года стало известно, что жители России потратили 33,9% от доступного лимита по кредитным картам. Об этом сообщают российские СМИ, со ссылкой на данные "Скоринг Бюро".

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За последний месяц лета этот показатель вырос на 1,9%, достигнув рекордного уровня с начала 2022 года. Тогда он составлял 31,6%. Стоит добавить, что тенденция к наращиванию использования лимита по картам набирала темпы с августа 2023 года.

К теме! Россияне накопили за рубежом "теневые резервы". По предварительным расчетам, в иностранных юрисдикциях сейчас хранят 180 миллиардов долларов. Научный сотрудник немецкого Института проблем международной безопасности Янис Клюге считает, что эти средства могут хранить в странах, которые официальная Москва считает "дружественными". Например, в Турции или Индии.

При этом средний чек в сегменте кредиток зафиксировал максимума в июле. Речь идет о 1217 долларов или 113 100 рублей. В "Скоринг Бюро" заявили, что расходы россияне по кредитным картам растут, поскольку растут потребительские цены в стране. Кроме того, добавляют, что в августе жителям России одобрили 2,05 миллиона новых кредитных карточек на 2,5 миллиарда долларов. По сравнению с июлем, объемы выдачи новых кредиток упали на 3,7% в количественном и на 4,7% в денежном.