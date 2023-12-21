Миллионы баррелей российской нефти застряли по пути в Индию, – Bloomberg

Индия – это одна из стран, которая начала покупать рекордные объемы российской нефти с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Однако недавно произошел инцидент, привлекавший немало внимания.

Речь идет о том, что 5 миллионов баррелей российской нефти застряли по пути в Индию. Танкеры перевозили марку нефти Sokol.

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Российская нефть застряла на пути в Индию

Пока нельзя точно утверждать, что именно привело к задержке движения этих судов. Однако одной из вероятных причин, которая могла привести к тому, что российская нефть буквально застряла – санкции США, которые ввели за нарушение "ценового потолка".

Известно, что танкеры с российской нефтью должны были дойти до индийских нефтеперерабатывающих заводов за последние 4 недели. Интересно, что Индия сумела сэкономить почти 3 миллиарда долларов благодаря покупке российской нефти со скидками. Это данные по состоянию на начало ноября 2023 года.

Напомним, что страны G7 установили предел для продажи российской нефти на уровне 60 долларов за баррель. Этот инструмент заработал с 5 декабря 2022 года. Также следует указать, что в середине октября Минфин США ввел санкционные ограничения против двух судов, привлеченных к торговле российской нефтью. В ноябре и декабре американское ведомство ввело ограничительные меры против еще шести танкеров (по 3 в каждом месяце).

В то же время ценовой потолок на российскую нефть не слишком останавливает западные компании от сотрудничества с Россией. Многие из них продолжают предоставлять транспортные услуги для государства-агрессора.