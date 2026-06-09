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Финансы Новости о нефти Азія знизила інтерес до російської нафти, – ЗМІ
9 июня, 21:59
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Азия снизила интерес к российской нефти, –СМИ

Валерия Моргун

Спрос стран Азии на российскую нефть сейчас снизился. Это существенно повлияли на цены, о чем сообщили источники в отрасли.

Что известно о нефти России

Как пишет Reuters, российская нефть марки Urals начала торговаться со скидкой к эталонной нефти Brent в портах Индии и Китая.

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Нефть Urals еще с марта торговалась с премией к Brent в Индии и Китае. Именно там сейчас находятся ее основные рынки сбыта.

Причиной были перебои в мировых поставках нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке, что повысило спрос на более дешевые альтернативы,
– напомнили в Reuters.

Но сейчас спрос на российскую нефть снизился. В частности, азиатские нефтепереработчики:

  • использовали накопленные запасы;
  • нашли другие источники поставок;
  • а в отдельных случаях сократили объемы переработки.

Партии Urals с поставкой в Индию в июле и августе этого месяца продавались со скидкой от 2 до 3 долларов за баррель до Brent. Для сравнения, в апреле и мае они торговались с премией от 7 до 8 долларов за баррель.

Зимой в Северном полушарии нефть Urals торговалась со скидкой от 7 до 8 долларов за баррель после того, как жесткие санкции США сократили добычу российской нефти. А в июне – августе прошлого года скидка составляла примерно от 1 до 3 долларов за баррель.

Хотя китайский и индийский рынки тесно связаны между собой, сокращение закупок Китаем имеет более широкое влияние на различные сорта российской нефти,
– объяснили в материале.

Китай покупает меньше нефти Urals, чем Индия. Однако Пекин является большим покупателем легких российских сортов – ESPO Blend, арктической и сахалинской нефти.

Обратите внимание! В отдельных случаях китайские покупатели отказывались принимать российские нефтяные грузы с поставкой в июне. Из-за этого продавцы оказываются в более слабой позиции во время ценовых переговоров, поскольку в противном случае нефть придется хранить на танкерах в море.

Что еще следует знать о российской нефти

В июне текущего года Россия планирует сократить экспорт нефти, но одновременно и увеличить работу НПЗ. Эксперты сообщают, что Россия хочет увеличить переработку сырой нефти примерно на 250 тысяч – 400 тысяч баррелей в сутки. А вот восстановление добычи продлится значительно дольше.

В то же время министр финансов США Скотт Бессент заявил, что исключения на покупку российской нефти могут продолжаться. Но это будет происходить по другому механизму. То есть они будут касаться отдельных стран.

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