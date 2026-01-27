Такого еще не было: российская нефть теперь продается с рекордной скидкой

Российская нефть марки Urals сейчас продается со значительной скидкой. Речь идет именно об экспорте, который Россия осуществляет в Индию. Такая ситуация стала следствием санкций.

Как изменилась цена на российскую нефть?

Как указывают источники, в феврале, российская нефть будет торговаться со скидкой 10 долларов за баррель в индийских портах, по сравнению с ценой нефтяной марки Brent, сообщает Reuters.

Важно! Это, фактически, почти самые большие скидки с 2022 года.

Нужно понимать, что такой дисконт для Индии – вынужденный шаг от Москвы. Из-за этого, российский бюджет получает значительно меньше от реализации нефти.

По словам одного из трейдеров, предложенная широкая скидка может привлечь дополнительных индийских нефтепереработчиков и помочь им продать больше баррелей, но добавил, что Нью-Дели ищет альтернативы Urals под давлением Запада,

– отмечает издание.

За последние 2 месяца импорт нефти из России в Индию ощутимо сократился. Это произошло именно из-за санкций. В то же время российская нефть активнее поставляется в Китай.

Недавно стало известно, что индийская нефтяная корпорация – ведущее производство в стране, приобрела 7 миллионов баррелей нефти у других государств. В частности, в Бразилии. Таким образом Индия пытается отказаться от продукции из России, сообщает Reuters.

Почему дешевеет российская нефть?