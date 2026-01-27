Такого еще не было: российская нефть теперь продается с рекордной скидкой
- Российская нефть Urals продается с рекордной скидкой 10 долларов за баррель в Индии из-за санкций.
- Импорт российской нефти в Индию уменьшается.
Российская нефть марки Urals сейчас продается со значительной скидкой. Речь идет именно об экспорте, который Россия осуществляет в Индию. Такая ситуация стала следствием санкций.
Как изменилась цена на российскую нефть?
Как указывают источники, в феврале, российская нефть будет торговаться со скидкой 10 долларов за баррель в индийских портах, по сравнению с ценой нефтяной марки Brent, сообщает Reuters.
Важно! Это, фактически, почти самые большие скидки с 2022 года.
Нужно понимать, что такой дисконт для Индии – вынужденный шаг от Москвы. Из-за этого, российский бюджет получает значительно меньше от реализации нефти.
По словам одного из трейдеров, предложенная широкая скидка может привлечь дополнительных индийских нефтепереработчиков и помочь им продать больше баррелей, но добавил, что Нью-Дели ищет альтернативы Urals под давлением Запада,
– отмечает издание.
За последние 2 месяца импорт нефти из России в Индию ощутимо сократился. Это произошло именно из-за санкций. В то же время российская нефть активнее поставляется в Китай.
Недавно стало известно, что индийская нефтяная корпорация – ведущее производство в стране, приобрела 7 миллионов баррелей нефти у других государств. В частности, в Бразилии. Таким образом Индия пытается отказаться от продукции из России, сообщает Reuters.
Почему дешевеет российская нефть?
Кремль начал делать значительные скидки на российскую нефть еще в прошлом году. Ведь тогда осенью 2025 года США ввели санкции против российских нефтяных гигантов – "Роснефти" и "Лукойла". Это самые жесткие ограничения против энергетического сектора России.
В этот момент индийские и китайские покупатели начали массово отказываться от российской нефти. Чтобы их удержать, Москва и предложила знаний дисконт.
Чтобы заставить Индию отказаться от российской нефти США также ввели пошлины. Эти тарифы составили 25%. Сейчас существует вероятность, что эти пошлины отменят.