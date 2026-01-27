Як змінилась ціна на російську нафту?

Як вказують джерела, в лютому, російська нафта торгуватиметься зі знижкою 10 доларів за барель в індійських портах, порівняно з ціною нафтової марки Brent, повідомляє Reuters.

Важливо! Це, фактично, майже найбільші знижки з 2022 року.

Потрібно розуміти, що такий дисконт для Індії – вимушений крок від Москви. Через це, російський бюджет отримує значно менше від реалізації нафти.

За словами одного з трейдерів, запропонована широка знижка може залучити додаткових індійських нафтопереробників і допомогти їм продати більше барелів, але додав, що Нью-Делі шукає альтернативи Urals під тиском Заходу,

– наголошує видання.

За останні 2 місяці імпорт нафти з Росії в Індію відчутно скоротився. Це сталося саме через санкції. Водночас російська нафта активніше постачається до Китаю.

Нещодавно стало відомо, що індійська нафтова корпорація – провідне виробництво в країні, придбала 7 мільйонів барелів нафти у інших держав. Зокрема, у Бразилії. Таким чином Індія намагається відмовитись від продукції з Росії, повідомляє Reuters.

Чому дешевшає російська нафта?