Як змінилась ціна на російську нафту?
Як вказують джерела, в лютому, російська нафта торгуватиметься зі знижкою 10 доларів за барель в індійських портах, порівняно з ціною нафтової марки Brent, повідомляє Reuters.
Важливо! Це, фактично, майже найбільші знижки з 2022 року.
Потрібно розуміти, що такий дисконт для Індії – вимушений крок від Москви. Через це, російський бюджет отримує значно менше від реалізації нафти.
За словами одного з трейдерів, запропонована широка знижка може залучити додаткових індійських нафтопереробників і допомогти їм продати більше барелів, але додав, що Нью-Делі шукає альтернативи Urals під тиском Заходу,
– наголошує видання.
За останні 2 місяці імпорт нафти з Росії в Індію відчутно скоротився. Це сталося саме через санкції. Водночас російська нафта активніше постачається до Китаю.
Нещодавно стало відомо, що індійська нафтова корпорація – провідне виробництво в країні, придбала 7 мільйонів барелів нафти у інших держав. Зокрема, у Бразилії. Таким чином Індія намагається відмовитись від продукції з Росії, повідомляє Reuters.
Чому дешевшає російська нафта?
Кремль почав робити значні знижки на російську нафту ще торк. Адже тоді восени 2025 року США впровадили санкції проти російських нафтових гігантів – "Роснефті" та "Лукойла". Це найжорсткіші обмеження проти енергетичного сектору Росії.
В цей момент індійські та китайські покупці почали масово відмовлятися від російської нафти. Аби їх втримати, Москва і запропонувала знаний дисконт.
Аби змусити Індію відмовитись від російської нафти США також впровадили мита. Ці тарифи склали 25%. Наразі існує імовірність, що ці мита скасують.