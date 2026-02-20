Украина шантажирует Венгрию: Сийярто шокировал заявлением
- Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в шантаже из-за остановки поставок нефти из России по нефтепроводу "Дружба".
- Венгрия и Словакия продолжают закупки российской нефти.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто снова обвинил Украину. Он утверждает, что Киев шантажирует Будапешт через остановку поставок российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
В чем Сийярто обвинил Украину?
По словам главы венгерского МИД, на самом деле причин для остановки нет, написал Сийярто на своей странице в Facebook.
Нет никаких технических, инженерных или физических причин, по которым не были возобновлены поставки нефти по трубопроводу "Дружба". Причина сугубо политическая. Украинцы хотят, чтобы мы пошли на выборы с ценой бензина 1000 форинтов, тем самым помогая партии "Тиса", но мы не дураки.
Как говорит Сийярто, Венгрия "будет защищаться". Он добавил, что поставки нефти обязательно возобновятся. Они будут происходить в дальнейшем не только на венгерскую территорию, а и – в Словакию.
Если украинцы продолжат мешать нам, мы готовы принять дальнейшие совместные контрмеры,
– сказал Сийярто.
Заметим, что Венгрия и Словакия продолжают закупки российской нефти. Сейчас в результате прекращения транзита "Дружбой", используется путь через Хорватию, сообщает Европейская комиссия.
Что известно о поставках российской нефти?
Венгрия и Словакия получали российскую нефть через нефтепровод "Дружба". С конца января транзит этим путем происходить не может. Дело в том, что "Дружба" повреждена в результате атаки России. Сейчас идет ремонт.
Заметим, что Венгрия официально декларирует свое нежелание отказываться от российской нефти. Как говорит Будапешт, другие варианты поставок не рассматриваются, ведь они – менее надежные.