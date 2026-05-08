Что происходит с акциями сейчас?

Индекс S&P 500 на этой неделе продолжил расти. Это происходит 6 неделю подряд, сообщает Bloomberg.

Читайте также Из-за атаки США на Иран золото полетело вверх: сколько металл стоит сейчас

Для понимания, это самая длинная серия роста с 2024 года. Кроме этого, сейчас происходят следующие изменения:

Ожидалось, что цена нефти должна была снижаться. Ведь предполагалось заключение мирного соглашения между США и Ираном. Напомним, Вашингтон направил Тегерану соответствующее предложение. Иранское правительство пообещало его рассмотреть. Однако обострение между Ираном и США, которое возникло накануне, заставило нефть полететь вверх.

Доллар упал, а доходность облигаций – снизилась.

Обратите внимание! Несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке, как говорит Трамп, режим прекращения огня продолжается, сообщает BBC.

Что влияет на ситуацию на рынке сейчас?

Сейчас рынок корректируется под влиянием геополитических факторов. Также важную роль играет ситуация на Ближнем Востоке. В частности, экономические последствия войны.

Кроме этого, на рынке труда американские работодатели смогли увеличить штаты в апреле. Это происходило второй месяц подряд. Для понимания, это первый рост "подряд" почти за год.

Важно! К тому же рынок не ожидает изменения ставок ФРС.

Сильные данные и инфляция, вероятно, помешали любому ослаблению монетарной политики в ближайшем будущем, хотя это может измениться в зависимости от развития цен на энергоносители и ситуации на Ближнем Востоке,

– сообщает эксперт из Goldman Sachs Asset Management Линдси Роснер.

Какова сейчас ситуация с заключением мирного соглашения на Ближнем Востоке?