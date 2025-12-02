Альтернатива российской нефти найдена: танкеры уже направляются к месту назначения

Стало известно, что два супертанкера начали рейс, перевозя сырую нефть из Гайаны в Индию. Именно эти поставки должны заменить российские. В целом суда пройдут путь почти 18 тысяч километров.

Что известно о поставках сырой нефти из Гайаны в Индию?

Большие танкеры для перевозки нефти покинули берег Гайаны еще в конце ноября, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также Сюрприз к 1 декабря: стоимость золота приближается к рекордной отметке

Важно! Ранее Индия импортировала около 1,7 миллиона баррелей российской нефти в день, сообщает Reuters.

Что еще известно об этих судах:

каждый из этих танкеров загружен примерно на 2 миллионами баррелей нефти;

по плану, достичь индийского берега эти суда должны в январе.

Обратите внимание! Начиная с 2021 года, это первые поставки сырой нефти из Гайаны в Индию.

Судно "Olympic Lion" перевозит груз гаянской нефти марки "Золотая стрела" в Парадип на восточном побережье Индии, где государственная компания "Индийская нефтяная корпорация" эксплуатирует нефтеперерабатывающий завод мощность которого составляет – 300 000 баррелей в день,

– отмечает издание.

А вот судно "Cobalt Nova" перевозит смешанный груз. Там есть нефть марок:

Liza;

а также – Unity Gold.

Обратите внимание! Было приобретено примерно по 1 миллиону баррелей, каждого из этих сортов.

Предположительно, разгрузка этой нефти состоится уже в Мумбаи или Вишакхапатнаме. Дело в том, что именно там находятся заводы – Hindustan Petroleum.

Что известно об импорте нефти Индией сейчас?

Индия стала одним из крупнейших импортеров российской нефти. Это произошло после 2022 года. Дело в том, что Россия сделала значительную скидку для индийских компаний, чтобы привлечь новых покупателей, после потери европейского рынка.

США ввели санкции против российской нефти. Речь идет об ограничениях для "Роснефти" и "Лукойла". Хотя известно стало об этих санкциях еще в конце октября, вступили в силу они 21 ноября.

Заметьте! Индийские покупатели решили отказаться от импорта российской нефти, чтобы не получить вторичные санкции США.