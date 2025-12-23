Санкции таки действуют: российская нефть стремительно дешевеет

Российская нефть начала стремительно дешеветь. В частности, эталонная марка Urals упала в цене до 34 долларов за баррель. Такие изменения демонстрируют значительное влияние санкций.

Как падает цена на российскую нефть и почему?

Данные Argus Media показывают, что в пятницу цена на нефть в Балтийском море составляла – 34,82 доллара за баррель, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

А вот в Черном море цена была еще ниже. Там 1 баррель стоил – 33,17 доллара.

Для сравнения, эталонная марка Brent в пятницу имела цену почти 61 долларов за баррель. Сегодня эта нефть стоит – 61,97 доллара за баррель, сообщает сервис Trading Economics.

Обратите внимание! Такая разница в цене нефти возникает из-за того, что Россия вынуждена делать значительный дисконт на собственную нефть, чтобы реализовать ее.

Хотя Россия утверждает, что скидки начнут уменьшаться в течение нескольких месяцев, длительное падение цен ограничит доступ Кремля к нефтедолларам для финансирования войны в Украине, учитывая, что нефть и газ составляют около четверти бюджета,

– отмечает издание.

Что важно понимать о скидках на нефть от России:

на момент экспорта скидки на нефть Urals составляют в среднем – 27 долларов за баррель;

в то же время на моменте попадания в Индию, такая скидка уже "сужается" до почти – 7,50 долларов.

Какие ограничения влияют на цену российской нефти сейчас?