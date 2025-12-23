Санкции таки действуют: российская нефть стремительно дешевеет
- Цена на российскую нефть Urals упала до 34 долларов за баррель, значительно ниже эталонной марки Brent.
- Россия вынуждена предоставлять значительные скидки на нефть, что уменьшает ее доход от экспорта.
Российская нефть начала стремительно дешеветь. В частности, эталонная марка Urals упала в цене до 34 долларов за баррель. Такие изменения демонстрируют значительное влияние санкций.
Как падает цена на российскую нефть и почему?
Данные Argus Media показывают, что в пятницу цена на нефть в Балтийском море составляла – 34,82 доллара за баррель, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
А вот в Черном море цена была еще ниже. Там 1 баррель стоил – 33,17 доллара.
Для сравнения, эталонная марка Brent в пятницу имела цену почти 61 долларов за баррель. Сегодня эта нефть стоит – 61,97 доллара за баррель, сообщает сервис Trading Economics.
Обратите внимание! Такая разница в цене нефти возникает из-за того, что Россия вынуждена делать значительный дисконт на собственную нефть, чтобы реализовать ее.
Хотя Россия утверждает, что скидки начнут уменьшаться в течение нескольких месяцев, длительное падение цен ограничит доступ Кремля к нефтедолларам для финансирования войны в Украине, учитывая, что нефть и газ составляют около четверти бюджета,
– отмечает издание.
Что важно понимать о скидках на нефть от России:
- на момент экспорта скидки на нефть Urals составляют в среднем – 27 долларов за баррель;
- в то же время на моменте попадания в Индию, такая скидка уже "сужается" до почти – 7,50 долларов.
Какие ограничения влияют на цену российской нефти сейчас?
Еще в октябре стало известно о том, что США вводят санкции против двух российских нефтяных гигантов: "Лукойла" и "Роснефти". Эти ограничения сильно ударили по цене нефти из России.
Указанные санкции не смогли остановить экспорт российской нефти полностью. Однако они ощутимо сократили его. В частности, Индия приняла решение покупать меньше нефти из России.
Благодаря этим санкциям, Трамп хотел повлиять на Путина. Однако российский лидер назвал такие ограничения незначительными.