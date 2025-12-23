Санкції таки діють: російська нафта стрімко дешевшає

Російська нафта почала стрімко дешевшати. Зокрема, еталонна марка Urals впала в ціні до 34 доларів за барель. Такі зміни демонструють значний впливи санкцій.

Як падає ціна на російську нафту та чому?

Дані Argus Media показують, що у п'ятницю ціна на нафту в Балтійському морі складала – 34,82 долара за барель, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Читайте також Від Кремля відвернулись навіть соратники: у цих країнах росіянам почали блокувати рахунки

А от у Чорному морі ціна була ще нижча. Там 1 барель коштував – 33,17 долара.

Для порівняння, еталонна марка Brent у п'ятницю мала ціну майже 61 доларів за барель. Сьогодні ця нафта коштує – 61,97 долара за барель, повідомляє сервіс Trading Economics.

Зверніть увагу! Така різниця в ціні нафти виникає через те, що Росія вимушена робити значний дисконт на власну нафту, аби реалізувати її.

Хоча Росія стверджує, що знижки почнуть зменшуватися протягом кількох місяців, тривале падіння цін обмежить доступ Кремля до нафтодоларів для фінансування війни в Україні, враховуючи, що нафта і газ становлять близько чверті бюджету,

– наголошує видання.

Що важливо розуміти про знижки на нафту від Росії:

на момент експорту знижки на нафту Urals становлять в середньому – 27 доларів за барель;

водночас на моменті потрапляння до Індії, така знижка уже "звужується" до майже – 7,50 доларів.

Які обмеження впливають на ціну російської нафти зараз?