На российскую нефть рекордные скидки: сколько она стоит сейчас
- Дисконт на российскую нефть Urals к Brent в портах Приморск и Новороссийск 10 ноября увеличился до 19,4 доллара за баррель.
- Во II квартале 2022 года максимальный дисконт на Urals достигал 31,9 доллара за баррель, а в I квартале 2023 года - 30 долларов за баррель.
Стоимость российской нефти продолжает снижаться. Такая ситуация, в частности, стала следствием введения санкций США против России.
Какова ситуация с российской нефтью сейчас?
Дисконт на Urals к Brent в портах Приморск и Новороссийск 10 ноября увеличился до 19,4 доллара за баррель, сообщает 24 Канал со ссылкой на российский "Коммерсантъ".
Важно! В начале ноября максимальный дисконт достигал 14 долларов за баррель.
Российские эксперты отмечают, что максимальные скидки Urals к Brent были следующие:
- во II квартале 2022 года – они достигали 31,9 доллара за баррель;
- а в I квартале 2023 года – 30 долларов за баррель.
Обратите внимание! В это время нефть была дороже чем в 2025.
Что важно знать о нефти из России сейчас?
В начале 2025 года скидки на российскую нефть были более 15 долларов за баррель. Это стало следствием введения санкций США против "Газпром нефть", а также – "Сургутнефтегаз". Тогда ситуацию удалось стабилизировать в течение 3 недель.
Недавно США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла". Эти ограничения ощутимо повлияли на цену нефти.
Как показывают данные Bloomberg, Инидия сокращает импорт российской нефти. В частности, 5 крупных индийских НПЗ не оставляли заказ на декабрь.