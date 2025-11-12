Укр Рус
12 ноября, 12:45
2

На российскую нефть рекордные скидки: сколько она стоит сейчас

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Дисконт на российскую нефть Urals к Brent в портах Приморск и Новороссийск 10 ноября увеличился до 19,4 доллара за баррель.
  • Во II квартале 2022 года максимальный дисконт на Urals достигал 31,9 доллара за баррель, а в I квартале 2023 года - 30 долларов за баррель.

Стоимость российской нефти продолжает снижаться. Такая ситуация, в частности, стала следствием введения санкций США против России.

Какова ситуация с российской нефтью сейчас?

Дисконт на Urals к Brent в портах Приморск и Новороссийск 10 ноября увеличился до 19,4 доллара за баррель, сообщает 24 Канал со ссылкой на российский "Коммерсантъ".

Важно! В начале ноября максимальный дисконт достигал 14 долларов за баррель.

Российские эксперты отмечают, что максимальные скидки Urals к Brent были следующие:

  • во II квартале 2022 года – они достигали 31,9 доллара за баррель;
  • а в I квартале 2023 года – 30 долларов за баррель.

Обратите внимание! В это время нефть была дороже чем в 2025.

Что важно знать о нефти из России сейчас?

  • В начале 2025 года скидки на российскую нефть были более 15 долларов за баррель. Это стало следствием введения санкций США против "Газпром нефть", а также – "Сургутнефтегаз". Тогда ситуацию удалось стабилизировать в течение 3 недель.

  • Недавно США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла". Эти ограничения ощутимо повлияли на цену нефти.

  • Как показывают данные Bloomberg, Инидия сокращает импорт российской нефти. В частности, 5 крупных индийских НПЗ не оставляли заказ на декабрь.