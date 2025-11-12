Яка ситуація з російської нафтою зараз?
Дисконт на Urals до Brent в портах Приморськ та Новоросійськ 10 листопада збільшився до 19,4 долара за барель, повідомляє 24 Канал з посиланням на російський "Комерсантъ".
Важливо! На початку листопада максимальний дисконт сягав 14 доларів за барель.
Російські експерти зазначають, що максимальні знижки Urals до Brent були такі:
- у II кварталі 2022 року – вони сягали 31,9 долари за барель;
- а в I кварталі 2023 року – 30 доларів за барель.
Зверніть увагу! В цей час нафта була дорожча ніж у 2025.
Що важливо знати про нафту з Росії зараз?
На початку 2025 року знижки на російську нафту були більш як 15 доларів за барель. Це стало наслідком введення санкцій США проти "Газпром нефть", а також – "Сургутнефтегаз". Тоді ситуацію вдалося стабілізувати протягом 3 тижнів.
Нещодавно США ввели санкції проти "Роснєфті" та "Лукойла". Ці обмеження відчутно вплинули на ціну нафти.
Як показують дані Bloomberg, Інідія скорочує імпорт російської нафти. Зокрема, 5 великих індійських НПЗ не залишали замовлення на грудень.