Яка ситуація з російської нафтою зараз?

Дисконт на Urals до Brent в портах Приморськ та Новоросійськ 10 листопада збільшився до 19,4 долара за барель, повідомляє 24 Канал з посиланням на російський "Комерсантъ".

Важливо! На початку листопада максимальний дисконт сягав 14 доларів за барель.

Російські експерти зазначають, що максимальні знижки Urals до Brent були такі:

у II кварталі 2022 року – вони сягали 31,9 долари за барель;

а в I кварталі 2023 року – 30 доларів за барель.

Зверніть увагу! В цей час нафта була дорожча ніж у 2025.

Що важливо знати про нафту з Росії зараз?