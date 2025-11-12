Какова ситуация с российской нефтью сейчас?

Дисконт на Urals к Brent в портах Приморск и Новороссийск 10 ноября увеличился до 19,4 доллара за баррель, сообщает 24 Канал со ссылкой на российский "Коммерсантъ".

Важно! В начале ноября максимальный дисконт достигал 14 долларов за баррель.

Российские эксперты отмечают, что максимальные скидки Urals к Brent были следующие:

во II квартале 2022 года – они достигали 31,9 доллара за баррель;

а в I квартале 2023 года – 30 долларов за баррель.

Обратите внимание! В это время нефть была дороже чем в 2025.

Что важно знать о нефти из России сейчас?