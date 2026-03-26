Еще одна страна начала закупку нефти из России

Филиппины начали получать российскую нефть. Это стало следствием того, что США ослабили санкции против российской нефти и разрешили ее покупать.

Что известно о закупке российской нефти Филиппинами?

Как известно, филиппинский нефтеперерабатывающий завод Petron получил партию нефти из России, сообщает Bloomberg.

Читайте также Дым видели даже в Финляндии: россияне остановили загрузку нефти из-за пожара

Интересно, что генеральный директор Petron Рамон Анг подтвердил получение партии нефти от члена ОПЕК+. Однако деталей, по операциям не было озвучено.

Заметим, что США приняли решение об ослаблении санкций против российской нефти еще 12 марта. Важная деталь – разрешение на покупку распространяется только на то сырье из России, которое застряло в море, сообщает Bloomberg.

Эта мера была направлена на смягчение дефицита нефти, вызванного фактическим закрытием Ормузского пролива с начала войны на Ближнем Востоке в конце февраля. Больше всего пострадала импортозависимая Азия, которая закупает большую часть своей сырой нефти у производителей региона,

– указывает издание.

Филиппины, в частности, сильно зависят от импорта нефти. Сейчас они пытаются искать альтернативу ближневосточным поставкам.

Обратите внимание! Из-за ситуации с нефтью, филиппинское правительство объявляло о введении чрезвычайного положения.

Сейчас, как известно, Филиппины ведут переговоры, по поставкам из:

Китая;

Южной Кореи;

Японии;

Индии.

К тому же посол Филиппин в США указывал, что они стремятся получить от американского правительства отказ от требований, по закупкам. Потому что это позволит покупать нефть на прямую – у российских производителей.

Какова сейчас ситуация с российской нефтью?